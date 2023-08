20 Millionen-Euro-Sanierung steht an: Freisinger Kläranlage wird fit für die Zukunft gemacht

Von: Andrea Beschorner

Bewacht das Kläranlagengelände: Hausgans Frieda, die sich vor Jahren das Gelände als ihr Territorium auserkoren hat. © Lehmann

Sie ist in die Jahre gekommen, leistet täglich zuverlässigen Dienst für alle Freisinger, hat eine ambitionierte Chefin – und sie hat eine Mammutsanierung vor sich: die Kläranlage. Ein Rundgang.

Freising – Als Gabriele Weinberger vor acht Jahren die Leitung der Kläranlagen Freising GmbH übernommen hat, wusste sie – zumindest in Ansätzen –, worauf sie sich einlässt. Trotz einer umfangreichen Sanierung, die seit Jahren geplant wird und deren Realisierung in den kommenden Jahren etwa 20 Millionen Euro verschlingen wird, bereut sie es nicht, die Stelle in Freising angetreten zu haben. Denn Gabriele Weinberger liebt ihren Job. Zur besonderen Herausforderung der in die Jahre gekommenen Kläranlage sagt sie: „Neu kann ja jeder“ – und lacht.

Zwischen Isarauen und Wohnbebauung

Beim Rundgang über das etwa 800 Meter lange und 30 Meter breite Kläranlagenareal zwischen Wohnbebauung und Isarauen ist zwar die Leidenschaft für ihren Job bei Gabriele Weinberger zu jeder Sekunde zu spüren. Dennoch schlägt sie zwischendurch auch ernste Töne an. „Ich hab einen riesigen Respekt vor dem, was da jetzt auf uns zukommt.“

Gemeint ist damit die anstehende Sanierung – im laufenden Betrieb. Deshalb muss das Mammutprojekt auch in sieben kleinere Projekte unterteilt werden. Mit dabei bei dem Rundgang über das Gelände ist, als Vertreterin der Stadt Freising, Bürgermeisterin Eva Bönig, die den Termin mit dem FT dafür nutzt, um sich von Gabriele Weinberger ebenfalls auf den neuesten Stand der Dinge bringen zu lassen. Eines schickt die Leiterin der Anlage gleich vorneweg: „Auch wenn die Gebäude nicht alle danach aussehen: Technisch sind wir weitgehend auf dem neuesten Stand.“

Den Nachbarnstinkt es nicht mehr

So habe sich in den vergangenen Jahren gerade für die Nachbarn einiges zum Positiven gewandelt. Etwa durch abgedeckte Vorklärbecken. „Riechen tut man hier nur noch ganz selten was“, sagt Weinberger. Und weil sie und ihre Mitarbeiter, die oft den ganzen Tag auf dem Areal verbringen, es nicht mehr sofort wahrnehmen, wenn’s mal stinkt, „sind wir froh, wenn Nachbarn uns das mitteilen“. Denn das sei in der Regel ein untrügliches Zeichen, dass irgendwo etwas mit der Technik nicht stimmt – und man könne sofort Abhilfe schaffen. Dass die Kläranlage in Freising schon seit Jahrzehnten immer wieder großes Thema im Stadtrat ist, daran erinnert sich auch Eva Bönig. Als sie 1990 Stadträtin wurde, gab es Überlegungen und Diskussionen, die Kläranlage an anderer Stelle komplett neu zu bauen. Damals habe man sich dagegen und für eine sukzessive Sanierung an Ort und Stelle entschieden. Und mit dieser Entscheidung muss Gabriele Weinberger nun leben, arbeiten – und den Betrieb am Laufen halten.

2017 wurde das neue Nachklärbecken gebaut. Eigentlich wollte man damals auch das alte Betriebsgebäude sanieren. Dass das nicht geklappt hat – die Angebotssumme hatte die Kostenberechnung weit überstiegen –, darüber ist Weinberger im Nachhinein froh. Denn das Betriebsgebäude stammt aus den 60er Jahren – dementsprechend viel Asbest wurde in dem Haus verbaut. „Wir hatten damals schon genug zu tun mit dem neuen Nachklärbecken, da hätten wir eine Asbest-Baustelle mit all den hohen Auflagen, die dafür erforderlich sind, nicht auch noch brauchen können.“ Seit nun das neue Nachklärbecken in Betrieb ist, hat Weinberger versucht, eine Sanierungsstrategie zu erarbeiten, „bei der wir uns nicht ständig selbst im Weg stehen mit dem laufenden Betrieb“, wie sie sagt.

Beengte Verhältnisse: Konzept steht

Mittlerweile wurde ein Münchner Planungsbüro (GFM) ins Boot geholt, die Stadt Freising hat ein Konzept in Auftrag gegeben, um die Sanierung Zug um Zug im laufenden Betrieb stemmen zu können. Auf dem Gelände der Kläranlage zeigt Gabriele Weinberger die bereits erfolgten, verhältnismäßig kleinen Schritte, wie etwa die neue Fällmittelstation. Der neue, von Hausgans Frieda bewachte große schwarze Tank war schon allein deshalb ganz oben als Projekt I auf der To-Do-Liste, weil dieser immer mal wieder gereinigt werden muss. „Beim alten Turm konnten wir die Mitarbeiter nicht ausreichend sichern, wenn sie reingestiegen sind.“ Im Zuge der Maßnahme wurde die Elektronik der Dosierstation vor Witterungseinflüssen geschützt in den Keller verlagert. Gesamtkosten für das Projekt I: 424 000 Euro. Für das Projekt II – die Ausschreibung hierfür wird noch in diesem Jahr erfolgen und die Maßnahme soll im Frühjahr 2024 angegangen werden – musste Gabriele Weinberger Finanzmittel umschichten, weil die Kosten voraussichtlich eine Million höher sind als geplant.

Rundgang mit Zwischenstopp vor dem neuen Nachklärbecken: Betriebsleiterin Gabriele Weinberger und Freisings Bürgermeisterin Eva Bönig nahmen sich Zeit, um die umfassenden Sanierungsmaßnahmen der Kläranlage vor Ort zu erläutern. © Beschorner

Der Grund: Bislang sind die in die Jahre gekommenen Zentrifugen zur Klärschlammentwässerung im ersten Stock untergebracht. Die beiden neuen Zentrifugen wiegen aber wesentlich mehr als die bisherigen, sodass die Statik des Betriebsgebäudes nicht mehr mitspielt. Dass sie künftig im Erdgeschoß untergebracht werden, auch das bezeichnet die Chefin des Hauses als Glücksfall, denn dann kann die gesamte Schlammbehandlung komplett in einem Gebäude zusammengestellt werden. Einerseits kommen die Zentrifugen und Anlagen der Schlammentwässerung ins Erdgeschoß, zum anderen wird der erste Stock des Betriebsgebäudes frei, was sich für das Projekt IV als optimal erwiesen hat – den Umzug der Bandeindicker.

Künftig wenigerLkw-Verkehr

Bevor sie dazu mehr erzählt, gibt Gabriele Weinberger noch kurz einen Überblick über die Gesamtkosten für das Projekt II: 3,67 Millionen Euro aus der Kostenberechnung vor Ausschreibung. Die eine Million an zusätzlichen Kosten konnte sie bereits umschichten, der Werkausschuss hat das auch schon einstimmig mitgetragen. Der Maßnahme steht nichts mehr im Weg.

Was sich im Bereich der Klärschlammtrocknung und dem Abtransport durch die Sanierung noch ändert: Die Container kommen weg, stattdessen wird der getrocknete Klärschlamm in einem Schubbodencontainer gelagert, der dann einmal täglich von einem Sattelschlepper abgeholt wird. Eine deutliche Verbesserung zum Istzustand: Denn aktuell sind drei, manchmal mehr, Abfuhren täglich nötig, um den angefallenen Klärschlamm in den Containern abzutransportieren. „Vor diesem Teil der Sanierung habe ich wirklich größten Respekt“, sagt Gabriele Weinberger und Eva Bönig ergänzt: „Das ist nur mit einem hohen Maß an Logistik zu stemmen – und Beschäftigten, die mitdenken und nicht nur Dienst nach Vorschrift machen.“ Darauf kann sich die Leiterin bei ihrem Team verlassen: 28 Mitarbeiter sind in der Kläranlage beschäftigt, „lauter gute Leute“.

Arbeiten mit langer Vorlaufzeit

Die Siebbandpressen werden im Projekt IV erneuert und ins Obergeschoß des Betriebsgebäudes verlagert (Kostenpunkt: voraussichtlich 450 000 EUR), Projekt V ist die Erneuerung der Energiezentrale, sprich: der Gasmotoren, mit denen etwa ein Drittel des in der Kläranlage benötigten Stroms selbst erzeugt wird. Kostenpunkt: etwa 1,6 Millionen Euro. Auch diese Maßnahme ist nicht von heute auf morgen zu realisieren, wie Gabriele Weinberger erklärt. „Wir brauchen für die Erneuerung der Energiezentrale eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz – dafür ist mit mindestens einem Jahr Vorlaufzeit zu rechnen“, erklärt sie. Gutachten dafür werden bereits eingeholt.

Mit den Faultürmen ist alles in bester Ordnung. Das Betriebsgebäude im Hintergrund allerdings muss dringend saniert werden. Auch das ist in dem Sieben-Schritte-Projekt enthalten. © Lehmann

Und auch wenn der Zeitplan sportlich ist, hofft man, diesen Punkt ab 2026 realisieren zu können. Denn schon jetzt sind die beiden Motoren über ihre eigentliche Betriebszeit hinaus im Einsatz.

Hinter den Ziffern VI und VII verbergen sich als abschließende Maßnahmen die Instandsetzung der Gebäudehüllen des alten Betriebsgebäudes und der Faultürme sowie die maschinentechnische Sanierung der Faulturmeinrichtungen für insgesamt etwa 5,4 Millionen Euro. Weitere nicht näher bezeichnete Sanierungsmaßnahmen werden in dem Konzeptvorschlag mit etwa 8,5 Millionen Euro veranschlagt.

Um also die Anlage fit für die kommenden 20 Jahre zu machen, wird die Stadt Freising stolze 20 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Und auch hier gibt es eine Einschränkung: „20 Millionen Euro immer unter der Voraussetzung, dass sich die Gesetze nicht ändern.“

Gesetzesänderungen nicht einkalkuliert

Doch auch darauf wird man sich bei den Verantwortlichen wohl einstellen müssen, etwa für eine gesetzlich vorgeschriebene Reinigungsstufe 4, die es aktuell zwar noch nicht gibt, aber „die wohl kommen wird“. Dann sind die Kläranlagen in der Pflicht, das Wasser von Arzneimittelrückständen und Mikroplastik zu reinigen.

Wo das auf dem ohnehin dicht bebauten Areal der Kläranlage das noch realisiert werden könnte? „Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es so weit ist.“ Für den Moment ist mit der Sanierung genug zu tun . . .