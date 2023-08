209 Kilometer und 36 Stationen: Grünen-Abgeordneter Johannes Becher geht zu Fuß auf „Spurensuche“

Politische Wanderung durch Landkreis Freising

Der Grünen-Abgeordneter Johannes Becher geht wieder auf politische Wanderschaft - heuer durch den Landkreis Freising mit 36 Stationen auf 209 Kilometer. Mitwandern erlaubt!

Landkreis – 209 Kilometer, 36 Stationen und das in acht Tagen – das und mehr hat sich Johannes Becher, Grünen-Abgeordneter und erneut Landtagskandidat, für seine diesjährige politische Sommerwanderung vorgenommen. Mit dabei hat er wieder einen Freund, Pfadfinder Bernhard Hrodek. Im Pressegespräch am Dienstag stellten die beiden ihre Route vor.

In acht Tagen durch den Landkreis Freising: Johannes Becher zu Fuß unterwegs

Von 5. bis 12. August hat Johannes Becher wieder die Wanderschuhe an, die mittlerweile gut eingelaufen sind. Immerhin geht er mit Bernhard Hrodek unter dem Motto „Becher läuft“ seit 2018 verschiedene Routen, um Land und Leute kennenzulernen. „Man war nur wirklich an einem Ort, war man zu Fuß da“, sagt Becher nämlich.

Ging es im vergangenen Jahr an der Amper entlang, das Jahr davor an der Isar und 2020 durch Landkreis Erding, wandern die beiden heuer unter dem Thema „Spurensuche“ durch den Kreis Freising. „Für mich ist es immer die schönste Woche des Jahres“, sagt Becher – eine Mischung aus Arbeit, Fortbildung und Urlaub.

Die beiden Wanderer wollen Geschichte(n) entdecken

36 verschiedene Termine nehmen Becher und Hrodek zwischen der 209 Kilometer langen Rundwanderstrecke wahr, durch die sie Geschichten von Gebäuden, der Natur, Denkmälern, Menschen, Unternehmen und mehr erfahren wollen. „Seitdem ich in Moosburg ein 500 Jahre altes denkmalgeschützes Gebäude saniere, hat sich mein Blick auf Geschichte verändert“, erzählt er. Es lohne sich, in der Geschichte genau hinzuschauen und auch ein wenig demütig zu werden. Deshalb freue er sich nun auf die Treffen der Menschen, die von ihren oder von Spuren anderer erzählen werden.

Interessierte an den 36 Stationen herzlich willkommen

Los geht es am Samstag, 5. August, von Moosburg nach Langenbach zu Florian Böck, Restaurator und Kirchenmaler, der viel über das Thema Denkmalpflege zu erzählen hat. Am Sonntag um 10 Uhr zum Beispiel wird in Attaching die UFP-Messstation am alten Sportheim besucht. „Die Ultrafeinstaub-Partikel sind auch Spuren, welche die wir nicht sehen, die aber dennoch da sind“, sagt Becher dazu. Am Montag in Neufahrn führt er um 8 Uhr mit Pfarrer Otto Steinberger im Hotel Gumberger ein Zeitzeugengespräch. „Er weiß noch viel vom ehemaligen KZ-Außenlager in Neufahrn.“ Am Dienstag um 10.30 Uhr in Allershausen werden sie eine Ausgleichsfläche besichtigen. „Wie hat sich die Landschaft verändert? Was sind die Spuren der Menschen? Wie können wir Naturschätze erhalten?“ Das sind Fragen, die dort beantwortet werden sollen. Am Samstag, 12. August, geht es in die Filialkirche Enghausen mit dem „wohl ältesten überlebensgroßen Kruzifix überhaupt“. Besonders freut sich der Politiker auf den „Abendausklang im Waldbad“ am Mittwoch in Nandlstadt. „Das Waldbad gehört zu meinen Top 3 Lieblingsorten im Landkreis.“

Interessierte können bei nahezu allen Stationen hinzustoßen oder ganze Etappen mitwandern. Aber Vorsicht: „Wir haben einen straffen Zeitplan und gewandert wird mit etwa fünf km/h“, sagt Hrodek.

Anmeldung nötig

Für einige Termine ist eine Anmeldung nötig, wie beim Besuch des Stadtarchivs in Freising am 5. August, bei der Bodenprobenentnahme mit Dr. Prof. Matthias Drösler im Freisinger Moos am Sonntag um 13.30 Uhr oder beim Austausch zu „50 Jahre Gebietsreform“ in Fahrenzhausen am Montag um 14.15 Uhr.

„Vor dem Sonntag fürchte ich mich ein wenig“, gibt Becher zu. 40 Kilometer an einem Tag, fünf Stationen. Die Wanderung bei jedem Wetter verlangt körperlich einiges ab. Doch Becher weiß, für was er es tut: „Ich bekomme Eindrücke, die ich sonst nie bekäme.“ Und dafür „ratscht er gern“, weiß sein Kumpel.

Gut zu wissen

Die ganze Route mit genauen Adressen ist zu finden auf www.johannes-becher.de. Rückfragen sowie Anmeldung für bestimmte Stationen per E-Mail an laura.oberjatzas@gruene-fraktion-bayern.de oder unter Tel. (01 72) 6 63 87 93.

