217 Kilometer! Freisings Grünen-Abgeordneter Becher läuft wieder

Achttägige Amper-Wanderung mit 35 Terminen

Der Grünen-MdL Johannes Becher absolviert auf seiner achttägigen Amper-Wanderung 35 Termine. Mit speziellen Schuhen.

Landkreis – Der grüne Landtagsabgeordnete Johannes Becher will es auch heuer wieder wieder wissen und zieht sich vom 6. bis 13. August die guten Wanderschuhe an. Unter dem altbekannten Motto „Becher läuft“ will er innerhalb von acht Tagen rund 35 Termine an den verschiedensten Orten an der Amper wahrnehmen und dabei Land und Leute kennenlernen – auch um herauszufinden, wo den Leuten sozusagen der Schuh drückt. Sein eigenes Patentrezept gegen Blasenlaufen bei dem Termin-Marathon: „Da brauchst Schuhe, die gut eingelaufen sind!“

Der Plan des Politikers: 217 Kilometer Wanderstrecke, 35 Termine

Der ambitionierte Plan des Landtagsabgeordneten: rund 35 Termine auf einer Strecke von 217 Kilometer. „Wir machen das ja schon zum fünften Mal, insgesamt sind wir dann schon rund 1000 Kilometer gelaufen“, erzählte Becher bei der kleinen Pressekonferenz in der Freisinger Q-Bar. Warum wir? Becher wird sich nämlich erneut mit seinem Freund aus Moosburg, dem Pfadfinder Bernhard Hrodek, auf den Weg machen. „Nicht, weil ich mich sonst verlaufen würd“, betonte Becher, vielmehr sei der Pfadfinder sein „Wächter der Zeit“. Grund: „Ich rede halt gern mit den Leuten, aber der Plan ist eng gestrickt“, so der Grüne.

Außerdem sei es zu zweit einfach schöner, man könne sich ganz in Ruhen über der Erlebte auf dem Weg unterhalten und dabei auch noch die schöne Natur an der Amper genießen. Wer Lust hat, könne freilich mitgehen, wenn es nicht gleich hundert Leute sind, die genauen Daten und Eckpunkte seien detailliert auf der Homepage des Landtagsabgeordneten nachzulesen. „Für mich ist das die schönste Woche des Jahres“, betont Becher, und weiter: „Das ist Urlaub, Arbeit und Fortbildung gleichzeitig!“

Los geht es am Schloss Linderhof

Auf den Startpunkt freuen sich Becher und Hrodek gleichermaßen, denn es geht los am 6. August am Schloss Linderhof, um dann im Anschluss mit den Rangern durch den Naturpark Ammergauer Alpen zu streifen. Worauf sich Becher auch sehr freut: einen Tag später darf er durch das Naturschutzreservat Ammerleiten wandern, für ihn ein absolutes Highlight. Was steht sonst noch auf dem umfangreichen Programm? Die beiden besuchen unter anderem das Kloster Andechs, das Naturschutzreservat Ampermoos, die Stiftung Kinderhilfe FFB, das Windkraftwerk in Etzenhausen, die Bavarian International School in Haimhausen, das neu errichtete Bienenhaus in Helfenbrunn und die Inkofener Kapelle.

Hoffentlich einigermaßen „blasenfrei“ möchte Becher dann den Ausklang beim Kämperbräu in Wang bei einer frischen Halbe Bier feiern. „In Wang fließen die Isar und die Amper zusammen – wenn das kein perfekter Abschluss ist“, sagt Becher, der während des Gesprächs noch schnell eine durstige Wespe aus seinem Glas Wasser fischt. „Nicht“, so Becher, „dass es dann noch heißt, bei einer grünen Pressekonferenz wäre ein Tier ersoffen!“

Gut zu wissen

Die genaue Wanderroute ist zu finden unter www.johannes-becher.de

