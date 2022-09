Startschuss für 239 Auszubildende im Landkreis Freising - Kreishandwerksmeister hebt Perspektiven hervor

Die duale Ausbildung in Metallberufen ist eine von vielen Möglichkeiten, eine Karriere im Handwerk zu beginnen. © IMAGO/Rupert Oberhäuser

239 Azubis starten mit einer Ausbildung im Handwerk in das Lehrjahr, das am Donnerstag auch im Landkreis Freising beginnt. 2021 waren es 31 Lehrlinge weniger.

Freising - Das Handwerk in der Region bleibt laut Pressemitteilung der Handwerkskammer für München und Oberbayern „ein starker Ausbilder“: Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Azubis, die einen Handwerksberuf erlernen, bei 28 Prozent. „Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen konnten wir endlich wieder auf Ausbildungsmessen und bei Schulbesuchen Kontakt mit den jungen Leuten aufnehmen. Wir brauchen solche Maßnahmen zur Berufsorientierung und Praktika, um Schulabgängerinnen und -abgänger von den Karrierechancen in den rund 130 Ausbildungsberufen zu überzeugen“, sagt Kreishandwerksmeister Martin Reiter und fügt hinzu: „Ich wünsche allen neuen Auszubildenden einen guten Start ins Berufsleben.“

Die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker kommt bislang am besten an

Diesen guten Wünschen schließt sich der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, an und betont: „Das Handwerk spielt bei der Klimawende und vielen weiteren Herausforderungen eine Schlüsselrolle. Deswegen ist jeder unterschriebene Ausbildungsvertrag ein Stück gemeinsame Zukunftssicherung für unser Land.“ Angesichts unruhiger Zeiten für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt empfiehlt der Kammerpräsident, bei der Berufswahl auf Nummer sicher zu gehen: „Mit einem Ausbildungsvertrag im regionalen Handwerk sichern sich junge Leute im Regelfall eine langfristige Beschäftigung.“ Die meisten Ausbildungsverträge im Handwerk wurden im Landkreis Freising in diesem Jahr bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Elektroniker/in und Anlagenmechaniker/in geschlossen.

Reiter und Peteranderl verweisen darauf, dass das Ausbildungsjahr zwar offiziell am 1. September beginnt, Lehrverträge aber auch noch später unterschrieben werden können. „Junge Leute können bei uns jederzeit in den Beruf einsteigen. Mit einer abgeschlossenen Lehre und anschließender Weiterbildung können sich Handwerkerinnen und Handwerker selbstständig machen oder einen der rund 8000 Betriebe übernehmen, die in den nächsten Jahren Nachfolger suchen“, so Reiter.

ft