über 2400 Freisinger Erstsemester-Studenten: Von der Domstadt aus die Zukunft gestalten

Großer Bahnhof im Lindenkeller: OB Tobias Eschenbacher, HSWT-Präsident Eric Veulliet und TUM-Vizepräsident für Studium und Lehre, Gerhard Müller (v. l.), begrüßten die Studierenden. © Lehmann

Für über 2400 junge Menschen beginnt aktuell auf dem Freisinger Campus ein neuer Lebensabschnitt. Für sie gab es jetzt einen schönen Empfang.

Freising -Wichtige Infos, Musik und Freibier: Am Dienstag hieß die Stadt Freising wieder die Erstsemester-Studierenden der TUM-Weihenstephan und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) willkommen. Für rund 2400 junge Menschen beginnt aktuell auf dem Freisinger Campus ein neuer Lebensabschnitt, rund 200 von ihnen ließen den Abend nach einer Stadtführung mit einer kleinen Feierlichkeit im Lindenkeller-Oberhaus gemütlich ausklingen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Stadtkapelle Freising.

Hightech und Tradition stehen eng beieinander

„Ich gratulieren ihnen zur Wahl des Standorts ihres Studiums“, sagte einleitend TUM-Vizepräsident für Studium und Lehre, Gerhard Müller: „In Freising stehen Hightech und Tradition eng beieinander.“ Mit einem Studium an der TUM sei jeder bestens für jegliche Anforderungen der Welt vorbereitet, auch weil am Freisinger Campus laut Müller eben jene Kompetenzen weitergegeben werden, die das beste Rüstzeug für ein ganzes Leben seien. Sein Ratschlag: „Genießen sie ihr Studium und knüpfen sie Freundschaften –denn diese Freundschaften halten ewig.“

„Wir sind zwar nicht so groß wie die TUM, dafür sind wir klein, aber fein“, begrüßte HSWT-Präsident Eric Veulliet seine Studenten, die ihm mit tosendem Applaus antworteten. „Wenn Ihnen die Umwelt am Herzen liegt, dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle, denn Klima und Nachhaltigkeit sind für uns keine leeren Worte“, betonte Veulliet. Sein Rat: „Vergessen Sie nicht, auch ihr Leben zu feiern.“

Mit Ulrike Götz auf virtuelle Reise in die Geschichte

Um zu wissen, was es überhaupt in Freising zu sehen gibt, nahm die Kunsthistorikerin Ulrike Götz die Studenten im Anschluss mit auf eine virtuelle Stadtführung mit Rückblenden in die Geschichte der Domstadt und den Höhepunkten der Jetzt-Zeit. Ihre Ausflugstipps: Die ehemalige Asamkapelle mit dem Brunnenstollen, die Domkrypta und die St. Peter und Paul Kirche in Neustift als „kunsthistorisches Juwel“. Ihr Ratschlag an die Studierenden: „Gehen Sie mit Wachheit durch die Stadt.“

„Wir können auch feiern“, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Beim Altstadtfest, dem Tag des Bieres oder auf dem Uferlos-Festival sei für jeden etwas geboten, gleichzeitig würden zahlreiche Sportstätten und Vereine das Freizeitangebot abrunden. „Sie sind gerade in einer interessanten Zeit gekommen, denn in Freising verändert sich aktuell Vieles, und Sie werden diese Veränderungen miterleben“, sagte Eschenbacher, der als ehemaliger Gastronom auch das umfangreiche Kneipen- und Kulturangebot der Stadt lobte. Sein Wunsch: „Gestalten Sie mit uns zusammen die Zukunft.“

Erst war es langweilig, aber dann...

Einen ersten Eindruck von Freising konnte auch schon die Biologie-Studentin Luisa Zurmühl aus Stuttgart gewinnen, denn die 22-Jährige hat bereits zwei Stadtführungen mitgemacht. Ihr aktueller Lieblingsort: „Der Furtnerbräu, da ist es cool und günstig.“ Ihr erstes Resümee über ihre neue Heimat: „Am Anfang habe ich mir gedacht, es ist hier ziemlich langweilig. Aber an der Uni wird viel angeboten, und auch sonst gibt es viele Partys und Feierlichkeiten.“

Richard Lorenz

