30 Jahre Städtepartnerschaft Freising-Arpajon: Es lebe Europa!

Erneuerung einer festen Freundschaft: OB Tobias Eschenbacher und Bürgermeister Christian Beraud unterzeichneten die Erneuerungsurkunde. © Lehmann

Ein echter Grund zum Feiern: Seit 30 Jahren gibt es nun schon die Städtepartnerschaft Freising-Arpajon.

Freising – Große Worte und große Gesten: Die Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Freising und dem französischen Arpajon sorgte im Hofbrauhauskeller für zahlreiche Gänsehautmomente. Die Grundstimmung fasste aber wohl am besten Christian Beraud, Bürgermeister von Arpajon, in den Schlussworten seiner Rede zusammen: „Es lebe die Partnerschaft Freising-Arpajon, es lebe die deutsch-französische Freundschaft – es lebe Europa!“ Von der Domstadt mit nach Hause nehmen durfte die Delegation aus Frankreich dieses Jahr etwas ganz besonderes: ein ganz und gar himmlisches Geschenk.

Fritz Forster und Helmut Weinzierl waren die Gründungsväter

Rund 70 Gäste aus Freising und Arpajon waren im Hofbrauhauskeller zusammengekommen, um auf ihre Freundschaft über drei Jahrzehnte anzustoßen, allerdings nicht ohne dabei die Gründungsväter der Städtepartnerschaft zu vergessen. Während bereits Mitte der 1980er Jahre eine Gruppe Interessierter um Fritz Forster und Helmut Weinzierl zahlreiche Kontakte im Bereich des Jugendaustausches gepflegt hatte, machten dann die damaligen Rathaus-Chefs am 5. Juni 1991, Dr. Adolf Schäfer und Andre Herve, Nägel mit Köpfen und unterzeichneten jene Städtepartnerschaft-Urkunde, die am vergangenen Samstag feierlich erneuert wurde.

„In 30 Jahren ist unsere Partnerschaft gewachsen, hat sich bestätigt und es sind intensive Freundschaften entstanden“, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Freundschaften, die in schweren Zeiten fundamental seien, um gemeinsam in eine gemeinsame Zukunft blicken zu können, wie Eschenbacher ausführte. Und weiter: „Ich sehe das heutige Treffen mit einem großen Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Wir müssen Hochachtung haben vor dem politischen Weitblick und der glücklichen Hand derjenigen, die diese Städtepartnerschaft einst auf den Weg gebracht haben.“

Die beiden Partnerstädte ähneln sich durchaus

Zum großen Jubiläum gab es dann natürlich auch besondere Geschenke – nämlich den Freisinger Bären als Erinnerung an den Heiligen Korbinian und einen echten Stern am Firmament samt Urkunde, den die Domstadt für ihre französischen Freunde erstanden und auf den Namen „Städtepartnerschaft Arpajon-Freising“ getauft hat.

„Dass die Freundschaft zwischen Arpajon und Freising Bestand hat, liegt auch daran, dass sich unsere Städte sehr ähneln. Beide in der Nähe einer Großstadt, München und Paris, wenden wir uns der Moderne zu und bleiben dabei unseren Wurzeln und Traditionen tief verbunden“, so die Erklärung Berauds. Für ihn stehe aber auch eines fest: „Dieses Jubiläum ist kein Höhepunkt, sondern ein Momentum, um gemeinsam eine Zukunft aufzubauen, die noch reicher an Entdeckungen und Freundschaften ist. Partnerschaften fördern Offenheit und bringen Menschen zusammen. In diesem Sinne: Gestalten wir unsere Beziehungen für morgen.“

Die Werte Europas fördern!

Seine Überzeugung sei zudem folgende: „Wir können immense Ressourcen mobilisieren, um die Werte zu fördern, die die Werte Europas sind: Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichheit.“ Weil natürlich die Franzosen auch nicht mit leeren Händen gekommen waren, gab es als Geschenk neben der Erneuerung der Urkunden-Unterschriften wunderschöne gravierte Medaillen aus Glas für die Freisinger.

Erwähnt müssen aber in puncto Jubiläums-Feierlichkeit auch noch zwei besonders gute Seelen des Abends werden: Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, die gewohnt souverän als Übersetzerin agierte und dabei unter anderem die Rede von Beraud ins Deutsche zum Mitlesen ins Deutsche übertragen hat, und Hauptamtsleiter Rupert Widmann, der im Hintergrund, sozusagen „operativ“, für einen reibungslosen Ablauf sorgte und für jedermann jederzeit ein offenes Ohr hatte.

Die Stadtkapelle ersetzte im Sommer die Freisinger Stadtspitze

Aber auch musikalisch ging es beim Freundschaftstreffen hoch her: Die Stadtkapelle Freising skizzierte in kleiner Besetzung die bayerische Gemütlichkeit per se, während Julia Schröter und Yvo Fischer mit perfekt temperierten Jazz französische Lebenslust musikalisch in den Hofbrauhauskeller brachten und als Höhepunkt den Perkussionisten Jaka Strajnar aus Skofja Loka auf die Bühne holten.

Im Sommer war übrigens der Stadtkapelle Freising eine ganz besondere Aufgabe zuteil geworden: Als offizielle Delegation reiste sie nach Arpajon, um mit den französischen Freunden dort das 30-jährige Jubiläum zu feiern. Die Freisinger Stadtspitze hatte nämlich aufgrund eines Corona-Ausbruchs nach dem Volksfest im Bett bleiben müssen.

Richard Lorenz

