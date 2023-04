300 bis 400 Wohnungen bis 2028: Klinikum und Landkreis Freising bauen gemeinsam

Von: Andreas Beschorner

Klinikum Freising und Kreis Freising arbeiten gemeinsam daran, Wohnraum für Krankenhausmitarbeitende zu schaffen. Symbolbild © IMAGO

Der Landkreis Freising und das Klinikum machen gemeinsame Sache: Bis 2028 sollen für Mitarbeitende des Krankenhaus mehrere hundert Wohnungen entstehen.

Freising – Die Wohnungsbau GmbH des Landkreises Freising (WLF) ist seit Anfang 2023 eine 100-prozentige Tochter des Landkreises. Ihre Aufgabe: langfristig günstigen Werkwohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Klinikum Freising GmbH ist ebenfalls eine 100-prozentige Tochter des Landkreises. Im Rahmen des Masterplans Klinikum Freising sollen auf dem Gelände mehr Wohnungen für die Klinikmitarbeiter errichtet werden. Was also liegt näher, als dass die beiden Landkreis-Gesellschaften gemeinsame Sache machen, um ihre Ziele zu erreichen? Wie das geht, wurde dem Kreisausschuss vorgestellt.

Umstrukturierung abgeschlossen

Wie mehrfach berichtet, soll die WLF im Laufe der nächsten Jahre Modernisierungen, Ersatzbauten und Neubauten stemmen, um bis 2028 die für eine Wirtschaftlichkeit notwendige Menge von 300 bis 400 Wohnungen zu erreichen. Bisher gehören 27 Wohnungen der WLF, 81 Werkwohnungen sind im Besitz des Landkreises, weitere 172 gehören der Klinikum Freising GmbH.

Die Umstrukturierung der WLF in eine 100-prozentige Tochter des Landkreises ist inzwischen abgeschlossen, der neue achtköpfige Aufsichtsrat bestimmt. Gleichzeitig wurde an dem 2017 vorgestellten Masterplan weitergearbeitet, der unter anderem vorsieht, den Klinikmitarbeitern ein Angebot an Wohnraum und Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Aus all dem ergeben sich also als gemeinsame Interessen des Klinikums und der WLF die Entwicklung von zusätzlichem Wohnraum für Klinik-Beschäftigte an der Alois-Steinecker-Straße und längerfristig die Verwaltung der 172 Werkswohnungen des Klinikums an der Mainburger Straße, wenn möglich die Sanierung oder gar der Neubau der dortigen Gebäude.

„Inhouse-Beziehung“ soll Prozesse erleichtern

Seit 2021 standen Klinikum-Geschäftsführerin Maren Kreuzer und der WLF-Geschäftsführer Florian Plajer im Austausch, seit 2023 finden monatliche Treffen statt, um die Wohnbebauung an der Alois-Steinecker-Straße vorzubereiten. Im Rahmen dieses Vorhabens wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen beider Gesellschaften und mögliche Synergien zwischen den beiden landkreiseigenen Gesellschaften untersucht. Fazit: Es handelt sich um eine „Inhouse-Beziehung“ – ein Umstand, der die Vertragsbeziehungen und spätere Vergabesituationen wesentlich erleichtere.

Der Bericht zum Stand der Dinge diente zur Kenntnis, Beschlüsse mussten die Kreisräte keine fassen. Lediglich die Mitglieder des WLF-Aufsichtsrats wurden bestimmt: Neben Landrat Helmut Petz (FW) sind das unter anderem die Kreisräte Anita Meinelt (CSU), Franz Heilmeier (Grüne), Rupert Popp (FW) und Johann Hölzl (FSM).

