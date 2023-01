3600 Schutzsuchende im Kreis Freising: „Die Hilfsbereitschaft ist fantastisch“

Von: Helmut Hobmaier

Der Kriegsterror in der Heimat treibt nach wie vor Menschen aus der Ukraine in die Flucht. SymbolFoto: Stefan Puchner/dpa © Stefan Puchner/dpa

1500 Ukrainer kamen im Landkreis Freising schon privat unter - was für Asylbewerber aus anderen Ländern aber die Lage verschärft.

Landkreis – Es ist ein Zustrom, der nie versiegt: Etwa alle 14 Tage hält im Landkreis ein Bus mit Schutzsuchenden – mal mit Menschen aus der Ukraine, mal mit Asylsuchenden aller Herren Länder. Mehr als 3600 Menschen sind es inzwischen, die am Ende ihrer Flucht im Landkreis Freising gelandet sind. Fast 1500 von ihnen – Menschen aus der Ukraine – sind bei Privatleuten untergekommen oder haben eine eigene Wohnung gefunden.

„Die Bevölkerung hat eine fantastische Hilfsbereitschaft gezeigt“, sagt Sandra Schulenberg, Leiterin des Sachgebiets Asyl- und Flüchtlingsmanagement am Landratsamt Freising. Die Kehrseite der Medaille: Für anerkannte Asylbewerber anderer Nationalitäten, die oft seit Jahren hier sind und Bleiberecht genießen, ist es seit dem Ukrainekrieg nahezu aussichtslos, eine Wohnung zu finden. Sie sitzen weiterhin in den Unterkünften des Landkreises.

Schulturnhalle kann geräumt werden

Seit Herbst hat sich die Zahl der Asylbewerber aus Ländern wie Afghanistan, Jemen oder Türkei schlagartig erhöht – dazu kommen auch wieder verstärkt Schutzsuchende aus der Ukraine. Der Zulauf in den Ankerzentren in München ist enorm. Im Landkreis hat man daher zwei zentrale Ankunftsstellen eingerichtet: In Nandlstadt für die Ukrainer, in der Turnhalle der Realschule Gute Änger in Lerchenfeld bisher für Asylbewerber aus anderen Ländern. In Kürze übernimmt das Stabsgebäude (früheres Impfzentrum) diese Funktion.

Die Turnhalle der Realschule war im Dezember umgebaut worden – gerade noch rechtzeitig. Am 5. Januar nämlich kamen 50 Asylbewerber diverser Nationalitäten an – und weitere werden folgen. Die gute Nachricht: Gerade wird das frühere Impfzentrum in eine Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut, dann kann die Turnhalle wieder geräumt werden (wir haben berichtet).

Ukrainer kommen erst nach Nandlstadt

Die Geflüchteten aus der Ukraine werden ebenfalls dezentral untergebracht. Nach der Ankündigung einer Zwangszuteilung von Flüchtlingen durch die Regierung von Oberbayern folgt ein bis zwei Wochen später die Ankunft in Nandlstadt, wo die Menschen erst einmal mit Essen und Trinken versorgt werden. Sozialpädagogen des Landratsamts nehmen die Menschen in Empfang, helfen bei den Anträgen zur Registrierung und bei der Terminvergabe beim Ausländeramt. Dann werden die Schutzsuchenden dezentral in den angemieteten Unterkünften untergebracht – so gut es eben geht.

Die Regierung zahlt keine Wucherpreise

„Wir versuchen, die aktuell freien Liegenschaften dann an die verschiedenen Personen – auch Schwangere – anzupassen“, berichtet Schulenberg. Oft müssten Gebäude erst umgebaut, Leitungen verlegt und weitere Öfen installiert werden. Dabei müssten Mindeststandards und Brandschutzauflagen eingehalten und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entsprochen werden.

Das heißt: Die Regierung zahlt nicht jeden Wucher-Mietpreis – und Unterkünfte für weniger als zehn Personen werden erst gar nicht angemietet, da sonst der Betreuungsaufwand nicht mehr zu stemmen ist. „Falls wir solche Angebote reinbekommen“, berichtet Schulenberg, „geben wir sie an Vereine und Hilfsorganisationen weiter, die Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge suchen.“

99 Unterkünfte betreibt der Landkreis derzeit – von der Familienwohnung in Freising bis hin zu einem früheren Bürogebäude in Eching, wo 250 Menschen leben. Generell wird jeder einzelne Raum als winzige Wohnung genutzt – den Luxus eines Wohnzimmers etwa gibt es nicht: „In einem Haus, wo bisher vielleicht ein älteres Ehepaar gelebt hat, werden jetzt mindestens zehn Personen untergebracht.“ Und selbst diese Unterbringung ist auch im Kreis Freising auf Kante genäht. Der Landkreis ist unermüdlich damit beschäftigt, Unterkünfte zu akquirieren. „Gott sei Dank kommen immer wieder Angebote rein“, sagt Schulenberg. „Diese Woche drei.“

Ein Problem sind die 500 Fehlbeleger

Die aktuellen Zahlen sind eindrucksvoll: Von den 1940 Geflüchteten aus der Ukraine sind 1491 privat untergekommen, 449 leben in den Unterkünften des Landkreises. Dazu kommen 1707 Asylbewerber aus 46 verschiedenen Ländern. Problematisch sind die etwa 500 sogenannten Fehlbeleger – anerkannte Asylbewerber, die noch in den Unterkünften leben, weil sie keine Wohnung finden.

„Eine Wohnungssuche im Landkreis Freising ist für jeden schwierig“, weiß Sandra Schulenberg, „aber für Menschen mit Migrationshintergrund ist es noch viel schwieriger.“ Viele sprächen inzwischen sehr gut deutsch und besuchten Integrationskurse. Doch seit dem Zustrom der Geflüchteten aus der Ukraine ist die Wohnungssuche für die Flüchtlinge der ersten Stunde nahezu aussichtslos geworden.

Immer wieder auch gute Nachrichten

Sandra Schulenberg aber bleibt optimistisch: „Es gibt auch hier immer wieder gute Nachrichten einer geglückten Wohnungssuche“. Und die Zusammenarbeit mit den Helferkreisen funktioniere trotz der bereits langen Wegstrecke gut. Man stehe in engem Kontakt. Ihr Fazit: „Trotz der vielen Krisen haben die Menschen im Landkreis zusammengehalten.“

