40 Jahre Freisinger Grüne: Vom „Horrorsyndikat“ zur starken politischen Kraft

Trafen sich im Lindenkeller: Helga Stieglmeier, Christian Magerl, Helmut Fischer, Amery-Sohn Benedikt Mayer und Kulturreferentin Susanne Günther (v. l.). © Lehmann

Im Rahmen des Amery-Festivals diskutierten die Grünen auch über ihre Anfänge in Freising. Seinerzeit waren sie gar als „Horrorsyndikat“ beschimpft worden.

Freising – 100 Jahre Carl Amery und 40 Jahre Freisinger Grüne: Vor kurzem ging es im Lindenkeller Freising vorwiegend um beide Jubiläen, aber auch um die zentrale Frage, wieviel Rebellion Ökologie brauche. Im Rahmen des Carl Amery-Festivals 2022 lockte die Veranstaltung um die 30 Neugierige ins Jagdstüberl, die Einiges über Amery und noch viel mehr über die Anfänge der Grünen in der Domstadt erfahren konnten.

Daxenberger, Kelly und Amery - ein „magisches Trio“

2022 sei ein Jahr mit sehr vielen Gedenktagen, sagte Kulturreferentin Susanne Günther einleitend: Sepp Daxenberger wäre 60, Petra Kelly 75 und Amery 100 Jahre alt geworden. Für Günther seien diese Menschen ein „magisches Trio“, die sehr stark die Grünen mitgeprägt hätten. Gerade Amery sei ein großer Impulsgeber gewesen, einer, der auch heutzutage nötiger sei als je zuvor – auch für eine ökologische Rebellion.

Und dass es eine solche Rebellion brauche, habe man erst kürzlich bei der Stadtrats-Entscheidung bezüglich der geplanten Event-Arena am Flughafen gesehen, wie Günther ausführte. „Das war eine unsägliche Debatte für eine Halle, die niemand braucht“, kritisierte die Kulturreferentin. Was ihr außerdem an Amery imponiere, sei seine konkrete und schonungslose Auseinandersetzung mit dem Katholizismus.

Helmut Fischer berichtet von den Anfängen der Freisinger Grünen

Die umfassende Geschichte zur Gründung der Freisinger Grünen lieferte im Anschluss der langjährige Stadtrat Helmut Fischer, der sich auch noch sehr gut an die Kandidatur zum Freising Oberbürgermeister von Willi Abele aus der Sponti-Gruppierung mit dem Wahlmotto „Mia gengan’s o!“ anno 1982 erinnern konnte – als Kontrahent zum Wahlgewinner Adolf Schäfer.

Mit ausschlaggebend für die Gründung des ersten grünen Ortsverbands 1983 sei aber vor allem die Bürgermeisterin von Neufahrn und überzeugte Flughafengegnerin, Käte Winkelmann, gewesen – und die Arbeit der Grünen danach oftmals zäh und vor allem von Schäfer nicht gern gesehen. „In einer Sitzung sind wir sogar als Horrorsyndikat beschimpft worden“, erinnerte sich Fischer. Die grünen Themen waren hingegen klassisch: Flughafen, Westtangente, Ökologie und damals freilich auch noch der Brennpunkt Wackersdorf. „Freising war immer gut darin, sich gegen solche Projekte zu positionieren“, wie Fischer erzählte.

Magerl: Die 10H-Regel muss weg!

An Spontaneität habe es nie gefehlt: „Wir haben uns einfach einen Bus geschnappt und sind dann mindestens fünf Mal zum Demonstrieren gegen die WAA gefahren!“ Auch Petra Kelly habe häufig in Freising vorbei geschaut. Als einen der großen grünen Erfolge bezeichnet Fischer das Entgegenstemmen gegen eine geplante Privatisierung der Freisinger Stadtwerke.

Auch Magerl attestierte: „A bisserl was ist immer gegangen!“ Was er sich wünscht: „Die 10H-Regel muss dringend weg!“ Den Sinneswandel des damaligen Umweltministerns und heutige Ministerpräsidenten Markus Söder kann Magerl nicht verstehen, denn dieser habe nach der atomaren Katastrophe in Fukushima Vieles versprochen und Nichts gehalten. „Kurz hat es fast ausgeschaut, als wäre der Söder auch mit uns im Bus zur WAA-Demo gesessen!“, so Magerl. Das Zeitfenster, noch rechtzeitig etwas gegen den Klimawandel tun zu können, würde laut Magerl immer kleiner werden – deshalb müsste jetzt „mit voller Energie“ zur Tat geschritten werden.

Sohn Benedikts Rückschau auf Carl Amery

Sehr früh mit den ökologischen Problemen habe sich auch Carl Amery beschäftigt, wie sein Sohn Benedikt Mayer betonte. Viele seiner Romane hätten sich um diese Themen gedreht, wenngleich Amery eigentlich in der Erinnerung von Mayer kein klassisches grünes Parteimitglied war, sondern eher ein kritischer Begleiter der Bewegung. Was auch für sein Vater extrem schwierig gewesen sei, war die politische Position der Grünen in der Causa Kosovo-Krieg vor über 20 Jahren. „Das war ein Dämpfer“, sagte Mayer in der Rückschau. Wann genau Amery aus der Partei ausgetreten ist, lässt sich auch laut Mayer allerdings nicht mehr vollständig klären.

