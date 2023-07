40 Jahre FW Kreis Freising mit Aiwanger als Festredner: Vize-Ministerpräsident hat rhetorisch abgerüstet

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Nahm sich Zeit für seine politischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Kreis Freising: Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FW). © Lehmann

1983 gründeten sich die Freien Wähler im Landkreis Freising. 55 Menschen waren damals mit dabei. Bei der Feier 40 Jahre später mit Festredner Hubert Aiwanger dagegen nur 40.

Freising – Der Anlass war ein freudiger, der Rahmen beschaulich, die Zahl der Gäste überschaubar: 40 Jahre Freie Wähler Kreis Freising e. V. wurde am Samstag gefeiert. Festredner: der Stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Und so hatte sich der Bundes- und bayerische Landesvorsitzende der FW, Bayerns Wirtschaftsminister, die Zeit genommen, um nach Freising zu fahren und mit seinen politischen Mitstreiterinnen und Mitstreitern das Gründungsjubiläum zu feiern.

Zeit, die viele politische Vertreter der Freien Wähler aus dem Landkreis Freising aber nicht hatten. Denn, wie die Kreisvorsitzende Maria Scharlach eingangs sagte: „Es ist einfach sehr viel los zur Zeit.“ Und so waren es nur etwa 40, die den 40. Geburtstag der Kreis-FW im Saal des Hofbrauhauskellers feierten – ein paar FW-Bürgermeister, einige Gemeinderäte und Gründungsmitglieder, die meisten mit Begleitung. Bei der Gründungsversammlung im Jahr 1983 waren 55 Menschen mit dabei, wie Scharlach kurz zurückblickte.

Aiwanger: Freie Wähler sind ihrem Gründungsgedanken noch immer treu

Und dann trat der Mann ans Rednerpult, der seit seinem Auftritt in Erding gegen das Heizungsgesetz massiv unter Beschuss geraten war: Aiwanger erinnerte dem Anlass entsprechend an den Gründungsgedanken der Freien Wähler, nämlich „Politik für die Menschen und Bürger zu machen, ohne sich irgendwelchen Ideologien zu unterwerfen und fernsteuern zu lassen“. Politik eben, bei der der gesunde Menschenverstand im Zentrum stehe.

In einer Zeit, in der alles ideologisch diskutiert werde und dabei Selbstverständlichkeiten wie funktionierende Kinderbetreuung, Wasserversorgung, Schulen und eine gesunde Wirtschaft immer mehr unter die Räder kämen, seien die Freien Wähler, die sich ihrem Gründungsgedanken immer noch verpflichtet fühlten, wichtiger denn je. Aiwanger beobachtet mit Sorge, dass die Menschen von der Bundesregierung immer mehr „unter Druck gesetzt werden und gar nicht mehr verdauen können, was auf sie einprasselt“. Er thematisierte die Krankenhausreform, der – sollte sie wie angekündigt kommen – die Hälfte aller Kliniken zum Opfer fallen würden, prophezeite eine Katastrophe auf dem Immobilienmarkt, wenn die Gebäudesanierungszwänge wie das Heizungsgesetz umgesetzt würden, und sprach sich für 2000 Euro steuerfreies Einkommen aus – auch für Rentner.

Die Freien Wähler - „ein ganz bestimmter Menschenschlag“

Die regierenden Parteien würden die Gunst der Stunde nutzen, um endlich ideologische Dinge, die sie lange in der Tasche hätten, nun endlich umsetzen, wie etwa die Cannabis-Freigabe oder das Selbstbestimmungsgesetz. Die Freien Wähler seien „die tolerantesten Menschen, die es gibt“. Aber über ein Gesetz, das jedem Menschen erlaube, einmal im Jahr sein Geschlecht und seinen Namen wechseln zu dürfen, darüber könne man sich nur wundern. Die FW – das sei ein bestimmter Menschenschlag, einer, „der anderen etwas gönnt, an Bewährtem festhält und immer zu einem guten Kompromiss bereit ist“.

Aiwanger hatte rhetorisch einen Gang zurückgeschaltet

Aiwanger trat am Samstag so bestimmt auf, wie man ihn kennt. Und dennoch hatte er rhetorisch einen Gang zurückgeschaltet, redete sanfter als in den vergangenen Wochen in Talk-Shows, Radiointerviews oder bei der Demo in Erding. Was sicher auch der Tatsache geschuldet war, dass man unter sich war und er sich einer Sache sicher sein konnte – die Maria Scharlach so formulierte: „Hubert, wir verstehen, was du sagst, und wissen genau, was du damit meinst.“

Auf 40 Jahre Freie Wähler im Kreis Freising gingen danach MdL Benno Zierer und Vize-Bezirkstagspräsident Rainer Schneider ein. Dazwischen spielte das Duo „Mare & Michi“ (Bericht folgt).