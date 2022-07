„Gelernt, getestet, gerüstet“: 427 Freisinger Berufs(fach)schüler haben ihren Abschluss in der Tasche

Von: Andreas Beschorner

Auszeichnungen von Freistaat, Stadt, Landkreis, Unternehmen und Institutionen wurden am Donnerstagnachmittag an besonders gute Schülerinnen und Schüler überreicht. Die stellvertretende Schulleiterin Ingrid Link (l.) gratulierte. © Lehmann

Die Absolventen der Berufsschule Freising sowie der Berufsfachschule für Kinderpflege wurden feierlich entlassen. Nun gelte es, Verantwortung zu übernehmen.

Freising – 381 Absolventen der Berufsschule Freising und 46 der Berufsfachschule für Kinderpflege haben am Donnerstag ihr Abschlusszeugnis erhalten. 427 junge Erwachsene, „auf die wir gewartet haben“, wie es Vize-Landrätin Anita Meinelt in ihrem Grußwort bei der Verabschiedungsfeier in der Aula des Camerloher-Gymnasiums ausdrückte.

Im Landkreis die besten Chancen

„Sie haben es geschafft“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Ingrid Link zur Begrüßung – und zwar zu einem Jahrgang, der „das volle Programm“ von Online-Unterricht bis Maskenpflicht mitgemacht habe. Link war es auch, die die Rede des erkrankten Schulleiters Daniel Spreng verlas: „Gelernt, getestet, gerüstet“ – Spreng griff das 3G-Thema auf und versicherte den Absolventen: „Ihr dürft euch freuen.“ Mit dem Abschluss sei freilich das Ende des Berufs- und Arbeitslebens noch nicht erreicht, gab Spreng den Jugendlichen mit auf den Weg – egal, ob sie künftig Facharbeiter werden oder sich über die BOS auf den akademischen Pfad begeben. Doch Spreng zeigte mit seinen Worten dem Nachwuchs auch noch einen weiteren, wichtigen Weg auf: den der staatsbürgerlichen und politischen Verantwortung. Sein Appell: „Hellhörigkeit ist gefragt.“ Und: „Fangt an, euch für Themen jenseits der Arbeit und des Privaten zu interessieren.“ Außerdem: „Zeigt Solidarität, nehmt Anteil, schaut nicht nur zu.“

Buchpreise und Urkunden bekamen Absolventinnen und Absolventen für den Notenschnitt 1,5 oder besser. © Lehmann

Meinelt versicherte den Absolventinnen und Absolventen, sie hätten gerade im Landkreis Freising beste Chancen. Denn man brauche Fachkräfte – und zwar auf allen Ebenen, so die Vize-Landrätin. An der Berufsschule und in den Betrieben seien die Absolventen „optimal vorbereitet“ worden, könnten jetzt von einem soliden Fundament aus „durchstarten“.

Die Gesellschaft zusammenhalten

Freisings 2. Bürgermeisterin Eva Bönig machte den Absolventen Mut: „Jede und jeder von Ihnen ist ein Gewinn für uns alle.“ Und das nicht nur als angehende Facharbeiter, sondern auch als Menschen, „die die Gesellschaft zusammenhalten“. Gerade dieser Jahrgang habe in der Pandemie-Zeit Selbstständigkeit, Ausdauer und Flexibilität gelernt – wertvolle Erfahrungen für das Berufsleben. Und auch Bönig hatte eine Aufforderung für die Absolventen parat: „Finden Sie Ihren eigenen Weg, stehen Sie zu Ihren Fehlern und schauen Sie über den Tellerrand.“

Sieben Mal 1,0

Die Statistik dieses ganz besonderen Jahrgangs sieht so aus: 60 Schülerinnen und Schüler haben einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser erzielt, sieben Mal gab es die Traumnote 1,0. 260 Schülerinnen und Schüler konnten gleichzeitig ihren Mittleren Bildungsabschluss erreichen, an 46 Absolventen konnte auch der Mittelschulabschluss verliehen werden.

Umrahmt wurde die Feier von Ines Vogel am Klavier und Andreas Michler an der Gitarre. Die Religionslehrer setzten mit der „Besinnung“ eine Tradition fort, Carolin Rannertshofer und Josef Pfoser präsentierten das Projekt „Hinterer Pausenhof“. Und dann gab’s die Preise für die besten Leistungen.

