50.000 Corona-Infektionen in sechs Monaten: Landkreis Freising wird durchseucht

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Impfen interessiert gerade kaum mehr jemand im Landkreis. Das könnte sich im Herbst ändern. © dpa

50.000 Infektionen in sechs Monaten: Der Landkreis Freising wird gerade „durchseucht“. Die Impfkampagne dagegen ist komplett erlahmt.

Freising – Die Omikron-Variante hält sich hartnäckig. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Freising schwankt derzeit bei einem Wert von etwa 500, was knapp 1000 Neuinfektionen pro Woche entspricht. Gleichzeitig ist die Impfkampagne völlig zum Erliegen gekommen. Was bedeutet das für den Landkreis Freising? „Was derzeit abläuft, ist eine Art Durchseuchung der Bevölkerung“, formuliert es Ärztesprecher Georg Miedl.

Die Infektionswelle

Tatsächlich gab es im Landkreis Freising in den ersten eineinhalb Jahren der Pandemie 10 000 Infektionen, von November 2021 bis jetzt, also innerhalb von nur sechs Monaten, aber mehr als 50 000. Fast jeder dritte Landkreisbürger hat sich also im vergangenen halben Jahr angesteckt – und die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein.

Das Infektionsgeschehen sei tatsächlich weiterhin sehr hoch, bestätigt Miedl, aber der Schweregrad der Erkrankungen habe sich „gravierend geändert“. Das liege an der harmloseren Omikron-Variante, aber auch an der relativ hohen Impfquote und den vielen Menschen, die sich bereits infiziert haben. Insofern sei man jetzt „einen Schritt weiter“, wie es Miedl nennt. Andere Länder wie China oder Nordkorea dagegen etwa stünden erst am Anfang ihrer schmerzhaften Corona-Erfahrungen.

Das Praxis-Bild

Ein Blick in seine Hausarztpraxis zeige folgendes Bild, das typisch sei für die aktuelle Situation: „Es gibt viele Patienten, die krank werden und auch Symptome haben.“ Daher sei die Infektionssprechstunde ausgelastet. Es gebe auch zahlreiche Patienten, die man wegen Symptomen telefonisch berate. Allerdings: „Nach einer Woche ist das wieder vorbei.“ Infizierte Kinder hätten kaum Symptome, die Älteren dagegen treffe es deutlich härter. Nach wie vor gelte: Wer geimpft sei, komme fast immer besser über die Runden.

Die Impfkampagne

Müsste sich dann aber nicht jetzt jeder erneut impfen lassen, der vor vier, fünf Monaten geboostert wurde? Eigentlich schon, sagt der Ärztesprecher: „Der Impfschutz lässt gerade wieder nach“. Für Menschen ab 60 Jahren empfehle er die vierte Impfung sehr. Allerdings bringe eine Impfkampagne derzeit nichts: „Die Situation ist schwierig“, sagt Miedl. „Die Zahlen gehen runter, es wird wärmer, die Menschen genießen ihre wiedergewonnene Freiheit. Impfen interessiert gerade niemanden mehr.“ Das werde sich aber sicher wieder ändern, wenn im Herbst die Zahlen steigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Kombination des hohen Immunisierungsgrads in der Bevölkerung, der harmloseren Virus-Variante und dem Wegfall aller Schutzmaßnahmen könnte es also ein fast normaler Sommer werden mit zwar vielen, aber meist nur leicht erkrankten Menschen. „Dabei besteht aber immer die Gefahr, dass sich, wie auch bei Grippe, Varianten bilden, die schwerer krank machen“, warnt Miedl. Das dürfe man nicht unterschätzen. Das sei seine „große Sorge“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.