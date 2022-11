50 Jahre Gemeindegebietsreform im Landkreis Freising: Von Vernunftehen und Erfolgsmodellen

Sorgten für Musik: Traudi Siferlinger und die Gruppe Pitu Pati (Bild) sowie die Marktkapelle aus Au. © Lehmann

In einem großen Festakt blickten die Verantwortlichen des Landkreises Freising auf 50 Jahre Gemeindegebietsreform zurück.

Freising – Um leistungsfähigere Gemeinden und Landkreise zu schaffen, kam es ab 1972 bis 1980 mithilfe einer Gebietsreform zu einer bayernweiten Neugliederung der Landkreise und seiner Gemeinden. Auch für den Landkreis Freising bedeutete diese Reform starke Veränderungen: Hatte der Landkreis vor der Reform nämlich noch 71 kleinere Gemeinden, waren es danach nur noch 24, dafür aber deutlich größere Kommunen.

Die Erinnerungen

Diese markante Neustrukturierung sorgte auch für mancherlei Widerspruch, wie sich der Auer Bürgermeister Hans Sailer erinnerte – sogar von der „Vertreibung aus dem Paradies“ durch Landkreisauflösungen sei damals die Rede gewesen. Weil aber die Kreisgebietsreform trotz aller Widerstände Anfang der 1970-er Jahre ein Erfolgsmodell über fünf Jahrzehnte geworden sei, hatte Landrat Helmut Petz zu einer Feierlichkeit ins Landratsamt geladen – bei der auch ein spezieller Gast zu Wort kam.

Bis 1972 gab es, so erklärte Petz einleitend, sage und schreibe bayernweit 144 Landkreise, die oftmals sehr klein gewesen seien – wie auch der Landkreis Mainburg mit gerade mal 22.000 Einwohnern. Weil aber die Wirtschaftskraft laut Petz unmittelbar von Größe und Struktur von Landkreisen und Gemeinden abhänge, sei eine Reformierung unausweichlich geworden – auch, um den Bürgern überall gleich gute Chancen auf Bildung und einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Was bedeutete das aber konkret für den Landkreis Freising? Petz klärte auf: „Freising selbst verlor seinen Status als kreisfreie Stadt. Zudem wuchs die Fläche des Landkreises von 680 auf 800 Quadratkilometer, die Bevölkerung stieg von 50.000 auf 78.000 Bürger.“

Einfach war es nicht

Des weiteren kam es zu Ein- und Ausgliederungen von Ortschaften – aus selbstständigen Gemeinden wurden Ortsteile, deren Merkmal heute oftmals noch eine eigene Freiwillige Feuerwehr sei. „Eine Liebesheirat ist das sicher nicht gewesen“, vermutete Petz im Rückblick, allerdings eine höchst effiziente „Vernunftehe“. „Nein, ganz einfach war es damals sicher nicht“, bestätigte dann auch ein ganz besonderer Redner, nämlich der Zeitzeuge Johann Stadlbauer senior aus Fahrenzhausen. Woran er sich noch gut erinnern konnte: „Damals waren Spezialisten unterwegs, die die Mehrheitsmeinung wegtreten wollten – aber solche Leute gibt es ja heute noch.“

Nach einer erfolgreichen Wahl allerdings, beispielsweise zu welchem Landkreis Fahrenzhausen kommen sollte, seien diese „Spezialisten“ allerdings schnell verstummt gewesen.

Die Historie

Sehr unglücklich über die Reform sei laut Sailer auch der damalig Landrat des Landkreises Mainburg, Georg Krafft, gewesen, der gar von einer „Vertreibung aus dem Paradies“ geklagt habe, so Sailer. Dabei sei die Reform vor allem für Au ein enormer Einschnitt gewesen. Der Markt wechselte den Landkreis und den Regierungsbezirk – und zwar von Niederbayern nach Oberbayern.

Zehn Gemeinden pro jeweils einem Bürgermeister habe es einst in Au gegeben, wobei jedoch die meisten dieser Klein-Kommunen wenig geschulte Verwaltungskräfte und kaum Geld an der Hand hatten – zum Beispiel für Schulen. Für Schmunzler bei den Gästen sorgte die damalige Stellungnahme des Bayerischen Kabinetts, die Sailer zitierte: „Durch die Zuteilung dieser mehr landwirtschaftlich orientierten Gemeinden zum industriestarken Freising entsteht eine ausgewogene Mischkultur.“

Eine Reform-Karriere

Das Erstaunlichste an der damaligen Entwicklung war für die neue Fahrenzhausener Bürgermeisterin Susanne Hartmann, dass es die eher kleine Gemeinde Fahrenzhausen aus dem Landkreis Dachau geschafft habe, hier der Namensgeber einer Großgemeinde zu werden. Über die richtigen Zusammenschlüsse gab es laut Hartmann lange Diskussionen an Stammtischen, unter Gemeinderäten und auch in Familien. „Es wurde hart gerungen und so manche kleinteilige Positionen mussten aufgegeben werden, um einen sinnvollen Weg für das große Ganze zu finden“, sagte Hartmann.

Für Landrat Petz stand abschließend fest: „Wir können den Gründungsvätern sehr dankbar sein. Durch die Kreisgebietsreform ist die Rückkehr ins Paradies möglich geworden – und zwar ins Freisinger.“

Richard Lorenz

