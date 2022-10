50 Jahre Kreisbildungswerk Freising: Eine Schule der Demokratie

Für eine bessere Welt dank besserer Bildung: Dafür stehen (v. l.) Gertrud Christel (KEG), Marielle Klose (2. Vorsitzende KBW), Markus Grill (KBW), Dekan Thomas Gruber, Walter Bock (ehemaliger Vorsitzender KBW), KBW-Geschäftsführerin Marina Freudenstein, Vize-Landrätin Anita Meinelt, Ursula Lay (Landesvorsitzende KEG), OB Tobias Eschenbacher und Ernst Fischer (Vorsitzender KBW Freising). © Lehmann

Das Kreisbildungswerk Freising feierte 50. Geburtstag. Und bekam haufenweise Lob. Es sei eine Schule der Demokratie.

Freising – „Wir wollen die Welt verbessern – und zwar durch Bildung.“ So prägnant umriss die Geschäftsführerin des Freisinger Kreisbildungswerkes (KBW), Marina Freudenstein, am Freitag die wohl grundsätzlichste Aufgabe der Bildungseinrichtung. Weshalb das KBW nun schon fünf Jahrzehnte maßgeblich die Domstadt prägt, wurde auch bei der Jubiläumsfeierlichkeit im St. Georg-Haus ersichtlich. Es ist nämlich diese enorme Empathie für die Bedürfnisse des Einzelnen, die das KBW aufspürt und mit ganz viel Herzenswärme bedient. Die wohl schönsten Worte dafür fand die stellvertretende Landrätin Anita Meinelt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Sie im Landkreis haben – bleiben Sie bitte so mutig!“

Alois Hofmann (90) war per Videoclip mit dabei

Rund 120 geladene Gäste waren zur KBW-Geburtstagsfeier gekommen, und das spürbar gerne. Wer kurzfristig hatte absagen müssen, war leider der langjährige Geschäftsführer Alois Hofmann, der laut Freudenstein wohl einer der wichtigsten „Taktgeber“ und „Schrittmacher“ der Freisinger Bildungseinrichtung gewesen war, auch weil ohne Hofmann das Zentrum der Familie nicht hätte entstehen können. Sein Credo als ehemaliger Geschäftsführer verriet Hofmann allerdings in einem der vier Video-Clips über die Arbeit und das Angebot des Werkes, die während des Jubiläums gezeigt wurden. „Schau aus dem Fenster, dann siehst du, was die Menschen brauchen“, so der 90-Jährige.

Eine Philosophie, die Freudenstein, aber auch der erste KBW-Vorsitzende Ernst Fischer bis heute beherzigen – wie auch ein weiteres Merkmal des örtlichen Werkes, nämlich den hohen Respekt gegenüber den Leistungen ihrer Mitarbeiter, die immer ganz nah bei den Sorgen und Wünschen der Leute sind. Und weil dieses große Engagement auch Staatsminister Florian Herrmann nicht unberührt ließ, gab es via Video-Botschaft auch von ihm großes Lob für die Bildungsarbeit in den vergangenen 50 Jahren. „Ihr Wirken ist sehr wertvoll – Sie sind eine Schule der Demokratie, ein Ort des Zusammenhaltes“, lautete das Resümee von Herrmann, das Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher nur bestätigen konnte. Was den OB am meisten imponiere: „Sie sind einfach da für die Menschen!“

Ganz viele innovative Ideen zeichnen das KBW aus

„Man spürt bei Ihnen das Herzblut“, lobte schließlich die Vorsitzende der Katholischen Erwachsenenbildung Bayern, Ursula Lay. Vor 50 Jahren, als die meisten Kreisbildungswerke in Bayern gegründet wurden, habe Bildungsarbeit vor allem aus Referaten bestanden, die dann mit der Zeit erfreulicherweise zügig um Diskussionen nach dem Vortrag erweitert worden seien. Heißt: Das KBW ist immer mit offenen Ohren mit der Zeit gegangen, aber auch hier sei das Freisinger Werk durchaus herausgestochen – vor allem durch „ganz viele innovative Ideen“, wie es Lay ausdrückte.

Gerade in den ersten Jahren sei laut Lay oft jene Frage gestellt worden: „Und was ist jetzt an diesem oder jenem Angebot eigentlich katholisch?“ Für die Vorsitzende sei hier katholisch mit „allumfassend“ zu übersetzen – also einer allumfassenden Betrachtung des Menschen und seinen Wünschen auf Bildung. Wie fundamental wichtig es ist, Bildungsarbeit auch immer mit Haltung zu verknüpfen, erklärte abschließend der Autor Prof. Dr. Klaus Zierer in seinem Referat „Der Sokratische Eid“. Eine der wichtigsten Haltungen steht aber ohnehin beim KBW auf den Fahnen – nämlich: „Wir glauben an den Menschen!“

Maria Martin

