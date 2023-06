55 Jahre Lebenshilfe Freising: Ein Meilenstein für Inklusion und Teilhabe

Im Rahmen des Jubiläumsjahres hat die Lebenshilfe, die über 700 Mitarbeitende beschäftigt und über 1200 Menschen mit und ohne Behinderung betreut, nicht nur ein Drohnenfoto mit über hundert Menschen, die eine „55“ bilden, realisiert, sondern auch ein Video veröffentlicht. © Lebenshilfe

Die Lebenshilfe Freising feiert 55-jähriges Jubiläum. Sie setzt sich für die Rechte, Bedürfnisse und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Region ein.

Freising - Die Lebenshilfe Freising wurde im Jahr 1968 als Elternvereinigung gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich entwickelt. Sie ist mittlerweile eine anerkannte Organisation, die sich für die Förderung von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung einsetzt.

Oberste Priorität hat eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt teilhaben und ihre Potenziale entfalten können. Tatsächlich scheitern die jeweiligen Inklusionsbemühungen jedoch oft an der teilweise starren Gesellschaft oder der Bürokratie.

Im Laufe der 55 Jahre ihres Bestehens hat die Lebenshilfe Freising immer wieder zahlreiche Projekte und Programme initiiert, um Menschen mit Behinderungen tatkräftig zu unterstützen und ihre Rechte zu vertreten. Dazu gehören beispielsweise die Errichtung von diversen Wohnhäusern, die Förderung von inklusiver Bildung in den integrativen Kindertagesstätten sowie die Sensibilisierung für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.

Ein Meilenstein der Arbeit der Lebenshilfe war dabei unter anderem die Entstehung des Freisinger Bildungszentrums Gartenstraße, kurz BiG, vor elf Jahren, das die Integrative Krippe, den Heilpädagogischen Kindergarten, den Integrativen Hort, die Heilpädagogische Tagesstätte sowie das private Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – Schule mit Profil Inklusion beherbergt.

Inklusion und Teilhabe im Vordergrund

Der Verein hat in den vergangenen Jahrzehnten auch eng mit anderen Organisationen, Gemeinden, Unternehmen und der lokalen Gemeinschaft zusammengearbeitet, um gemeinsam die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Dabei wurde stets der Ansatz der Inklusion und Teilhabe betont, um Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

„Das 55-jährige Jubiläum der Lebenshilfe Freising ist ein Grund zum Feiern und gleichzeitig ein Moment, um auf die vielen Erfolge und Errungenschaften zurückzublicken, die wir im Laufe der Jahre gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Partnerinnen und Partnern sowie Unterstützerinnen und Unterstützern erreicht haben“, sagt Johannes Reicheneder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Freising. „Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Förderung von Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Region zu leisten und werden uns auch in Zukunft für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen.“

Start für ambulanten Pflegedienst

Dass die Lebenshilfe Freising auch innovative Wege geht, zeigt ganz aktuell die Besetzung der Stelle der Pflegekoordination zum 1. Juni mit Fördermitteln der Aktion Mensch. Mit dem relativ neuen Förderprogramm werden gerade Reformbewegungen von Unternehmen wie die der Lebenshilfe Freising unterstützt, um explizit aus dem Kerngeschäft der Eingliederungshilfe pflegerische Leistungen zu professionalisieren und auszubauen. Mittelfristig soll durch diesen neuen Dienst die eigentliche pädagogische Arbeit und Fachlichkeit wieder in ihrer Entfaltung und Innovation zu (mehr) Teilhabe und Inklusion gestärkt werden.

Diana Flammann, die zuvor als unabhängige Pflegeberaterin und Koordinatorin für den Landkreis Freising tätig war, wurde mit der Aufgabe betraut, die Pflegequalität in den Einrichtungen der Lebenshilfe Freising zu optimieren, verbindliche Pflegestandards zu erarbeiten, die konzeptionelle Ausrichtung eines für Menschen mit geistiger Behinderung spezialisierten Pflegedienstes zu entwickeln, dabei die Wirtschaftlichkeit dieses Dienstes sicherzustellen, die Zulassungsvoraussetzungen bei den Kranken-/Pflegekassen zu organisieren und auf der Basis schließlich einen Pflegedienst bei der Lebenshilfe Freising ins Leben zu rufen.

Drohnenshooting und Diversity-Video

Im Rahmen des Jubiläumsjahres hat der Freisinger Verein, der aktuell über 700 Mitarbeitende beschäftigt und über 1200 Menschen mit und ohne Behinderung betreut, nicht nur ein Drohnenfoto mit über hundert Menschen, die eine „55“ bilden, realisiert, sondern auch ein Video zum Diversity Day am 23. Mai veröffentlicht, in dem passend zum 55-jährigen Bestehen auch 55 Gesichter der Lebenshilfe gezeigt werden. Einsehbar ist das Video auf der Homepage www.lebenshilfe-fs.de, auf dem eigenen YouTube-Kanal sowie auf der Website der Charta der Vielfalt, die die Lebenshilfe Freising ebenfalls in diesem Jahr unterzeichnet hat. Damit setzt sich die Organisation auch für mehr Diversität in der Arbeitswelt ein.

Reicheneder: „Die Lebenshilfe Freising bedankt sich bei allen Mitgliedern, Partnerinnen und Partern, den Spenderinnen und Spendern sowie der lokalen Gemeinschaft für ihre langjährige Unterstützung und hofft auf viele weitere zielführende Entwicklungen in den nächsten Jahren: Hin zu mehr Inklusion – damit Teilhabe gelingt.“

