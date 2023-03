70 Jahre sind die Ehrenamtlichen des THW in Freising und weltweit im Einsatz. Ihr Motto: „Machen ist wie wollen – nur viel krasser“

Die neue THW-Unterkunft in Lerchenfeld von oben: Nach jahrelangem Ringen konnte der Ortsverband 2017 endlich seine neue moderne Heimstatt beziehen. Sie ist Heimat für mehr als 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte des THW Freising. © THW Freising

70 Jahre Technisches Hilfswerk Freising gilt es zu feiern: Aus einfachen Anfängen erwuchs ein hochmodern ausgerüstetes Team, das weltweit agiert.

Freising – Einen wirklichen Grund zum Feiern hat der Freisinger Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW). 1953, also vor 70 Jahren, gründeten eine Handvoll Männer in Freising den Ortsverband für den Landkreis Freising. „Es ist beeindruckend, was aus diesen einfachen Anfängen in 70 Jahren erwachsen ist“, blickt der Ortsbeauftragte des Freisinger Ortsverbands, Michael Wüst, zurück. „Machen ist wie wollen. Nur viel krasser – dieses Motto leben wir tagtäglich im THW.“

100 ehrenamtliche Einsatzkräfte engagieren sich jeden Tag mit Kreativität, Beharrlichkeit, Innovationen und manchmal eben auch mit der nötigen Sturheit dafür, den THW-Ortsverband weiterzuentwickeln. Wüst: „Die stetig wachsende Zahl weiblicher Einsatzkräfte zeigt ebenso wie die anhaltend hohe Zahl neuer Einsatzkräfte – die aktuelle Grundausbildung ist wieder mit 17 Helferanwärtern gestartet –, dass wir zum einen attraktiv sind und zum anderen einen guten Ruf haben.“

Der bislang längste Einsatz in der Geschichte des Ortsverbands begann im März 2020: Corona. Fast zwei Jahre forderte der Einsatz zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie die 100 ehrenamtlichen Kräfte. Mehr als 100 Tage am Stück wurden Schutzgüter transportiert, kommissioniert und an rund 190 Bedarfsträger im Landkreis ausgeliefert. © THW Freising

Der Blick zurück

Anlässlich des Jubiläums hat der Ortsbeauftragte in den Annalen des THW geblättert: „Am Samstag, 14. Februar 1953 traf sich eine Handvoll engagierter Männer aus der Stadt Freising und dem Umland, um im Gasthaus Schießstätte den Ortsverband Freising aus der Taufe zu heben. Nur knapp zweieinhalb Jahre nach dem Aufstellungserlass des damaligen Bundesinnenministers Gustav Heinemann, der Otto Lummitzsch im August 1950 damit beauftragte, das Technische Hilfswerk aufzustellen. Die Gründungsversammlung bestimmte damals einen engagierten Marzlinger zum ersten Ortsbeauftragten. Ein Großteil der Gründungsmitglieder hatte seine Wurzeln in der früheren Technischen Nothilfe. Sie alle einte der Wille, eine Zivilschutzorganisation für die Freisinger zu errichten.

Nach einem schweren Unfall im Jahr 1970 auf der A 9 mit mehreren Lkw und Pkw musste das THW anrücken. Die Kräfte retteten dabei eingeklemmte Personen aus den Unfallfahrzeugen. © THW Freising

Schubkarre und Leinen

Aus dem unbedingten Willen, mit Blick auf den heiß werdenden Kalten Krieg, den Schutz der Zivilbevölkerung im möglichen Verteidigungsfall zu gewährleisten und zu Beginn nur mit ein paar Schubkarren, Leinen und Schaufeln ausgestattet, hat sich in den 70 Jahren seines Bestehens der Ortsverband in eine hochmoderne, umfassend ausgestattete Hilfsorganisation mit 100 ehrenamtlichen Einsatzkräften entwickelt. Schon knapp ein Jahr nach seiner Gründung musste sich der Ortsverband nach dem Isar-Dammbruch in Marzling beweisen. Damals stand der Teil Marzlings zwischen Bahn und Isar völlig unter Wasser. Diesem sollten bis heute unzählige weitere Einsätze, große wie kleine, in Stadt und Landkreis Freising, in Bayern, Deutschland und weltweit, folgen. Zuletzt waren dies der mehr als zweijährige Corona-Einsatz und der Einsatz im Ahrtal 2021 sowie aktuell die Flüchtlingshilfe auf Grund des Krieges gegen die Ukraine.

Die Unterkunft am Sondermüllerweg am Fuße des Dombergs sollte von Anfang 1960 bis 2017 das Domizil des Freisinger THW-Ortsverbands sein. Die Ehrenamtlichen bauten sie in unzähligen Stunden aus. © THW Freising

Das erste Fahrzeug

Erst nach mehr als drei Jahren wurde dem Ortsverband 1956 sein erstes eigenes Fahrzeug zugewiesen: ein Hanomag Mannschaftskraftwagen. Heute stehen in den Garagen des Ortsverbands 15 Fahrzeuge (ein Pkw, vier Kombis, neun Lkw, ein Kran), 13 Anhänger, ein Radlader, ein Bagger und zwei Gabelstapler für Einsätze bereit. Auch die fachlichen Kompetenzen des Ortsverbands haben sich in den 70 Jahren seines Bestehens stetig weiterentwickelt.

Neben dem Einsatzbetrieb musste auch der Ausbildungsbetrieb während der Pandemie weitergeführt werden. So übten 2021 ehrenamtliche Einsatzkräfte des THW Freising die technische Rettung eingeklemmter aus einem Fahrzeug © Dennis Zorn

Die Abteilungen

Stellte der Ortsverband während des Kalten Kriegs einen Bergungszug, einen Instandsetzungszug, einen Verpflegungstrupp und eine Brückenbaugruppe, so gibt es heute einen Technischen Zug mit Zugtrupp und Bergungsgruppe, die Fachgruppen Notversorgung und Notinstandsetzung, Wasserschaden/Pumpen und Brückenbau sowie den Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme mit derzeit fünf Drohnen. Erweitert wird das Leistungsspektrum des Freisinger Ortsverbands durch umfangreiche Ausstattung und vor allem Fähigkeiten im Bereich der örtlichen Gefahrenabwehr.

Für den dringend notwendigen Nachwuchs sorgt seit 1986 eine starke Jugendgruppe mit im Schnitt 16 bis 18 Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren sowie die Grundausbildungsgruppe im Ortsverband in der aktuell 17 Bürgerinnen und Bürger aktiv sind.

Weltweit unterwegs

70 Jahre Ortsverband Freising des Technischen Hilfswerks ist natürlich ein Grund zum Feiern, sich freuen und mit Stolz auf das Erreichte zurückzublicken. Die aktuellen politischen Entwicklungen, nicht zuletzt der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der den Krieg nach Europa zurückgebracht hat, macht aber nachdenklich. So werden nicht nur die durch den Klimawandel zunehmenden, meist lokal begrenzten Unwetterereignisse den Freisinger Ortsverband auch in den kommenden 70 Jahren weiter stark fordern – im Zusammenspiel der Hilfsorganisationen im Landkreis Freising, überörtlich in ganz Deutschland und weltweit. ft