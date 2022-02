700 Jahre alte Textilien: Die kostbaren Funde im Grab des Freisinger Bischofs Konrad III.

Von: Andreas Beschorner

Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen: Tanja Kohwagner-Nikolai erläuterte auf Einladung von Günther Lehrmann (Historischer Verein) die Stücke aus dem Grab Bischof Konrads des III., die 1974 in der Johanneskirche gefunden wurden © Beschorner

Er war vor 700 Jahren Bischof in Freising. Kostbare Funde im Grab von Konrad III. verraten viel über das damalige Leben - und über den Bischof.

Freising – Es war ein „Novum“ in der langen Reihe der Vorträge, die es beim Historischen Verein Freising sei eh und je gibt. Denn es ging um Textilien. Über die Stücke, die im Grab von Bischof Konrad III. von Freising (1314 bis 1322) entdeckt wurden, referierte Tanja Kohwagner-Nikolai vom Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte in Bamberg. Eine ausgewiesene Spezialistin für mittelalterliche Textilien – und das hörte man, als sie die bisherigen Erkenntnisse zu den Fundstücken in der Aula der Korbiniansschule darlegte.

Das, was da im Jahr 1974 bei Grabungen wiederentdeckt worden war, sei „unglaublich kostbar, aber wenig ansehnlich“, warnte die Wissenschaftlerin ihr Publikum vor. Und: Naturwissenschaftliche Untersuchungen der Stücke stünden noch aus, weshalb sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur „Hypothesen“ liefern können – Hypothesen freilich, die durch zahlreiche Vergleichsfunde und detaillierte kunstgeschichtliche Erkenntnisse gut untermauert sind.

Dass der Bischof vergiftet wurde, konnte nicht bestätigt werden

Konrad III., der die Johanneskirche auf dem Domberg errichten ließ und zunächst auch dort in einem Hochgrab bestattet war, soll, so eine Überlieferung, von einem Diener vergiftet worden sein – eine Überlieferung, die sich nach einer Analyse des Leichnams nicht bestätigen ließ.

1974 wurde die Grabstätte Konrads also wiederentdeckt. Gefunden worden sei dabei zum einen eine Mitra, die heute im Depot des Diözesanmuseums liege. Dabei, so die Erkenntnis, handle es sich um eine speziell für die Bestattung angefertigte Grabmitra, die allerdings in einigen Teilen erst aus dem 18. Jahrhundert stamme, so Kohwagner-Nikolai. Denn die Analyse zeige, dass der Circulus mit „modernen Stoffen“ kombiniert worden sei. Erklären lasse sich das mit der 1714 angeordneten Graböffnung und Wiederbestattung von Konrad III.

Szenen aus dem Leben Jesu auf einer Stola

Entdeckt worden seien 1974 auch fünf Teile einer Stola. An ihnen seien bereits im Jahr 2007 Untersuchungen durchgeführt worden. Acht Szenen aus dem Leben Jesu seien, mit passenden Beschriftungen versehen, darauf abgebildet, bei der Stola sei die Kunst des Brettchenwebens angewendet worden. Und auch wenn es schwer sei, Textilien zu datieren, so dürfte die Stola doch rund 80 Jahre vor Konrads Tod entstanden sein. Weitere Bortenfunde im Grab Konrads III. können derzeit nicht genau bestimmt oder datiert werden, ganz anders als das Fragment eines Pluviale, eines liturgischen Obergewands katholischer Geistlicher. Das stamme wohl aus der Lebenszeit Konrads III., wobei naturwissenschaftliche Untersuchungen aber noch fehlten.

Der Vortrag stand noch in Zusammenhang mit dem 700-jährigen Jubiläum der Johanneskirche im Jahr 2021. Vom Grab Konrads zu sehen ist noch die Tumbaplatte, die nun senkrecht an einer der Kirchenwände angebracht ist. Was man im Grab gefunden hat, sei auf jeden Fall „eine außergewöhnliche Rarität für Freising“, hatte Günther Lehrmann, der Vorsitzende des Historischen Vereins, schon vor dem Vortrag den Zuschauern versprochen. Und Recht hatte er.