771 neue Coronafälle in Freising: Viele Geboosterte sind fassungslos und stinksauer

Von: Helmut Hobmaier

Positiver Test: Antje Petzold, die in Freising ein Testzentrum betreibt, berichtet im Interview von „sehr emotionalen Reaktionen“ und großen Informationslücken. © Symbolbild dpa

771 neue Fälle meldete am Mittwoch das Robert-Koch-Institut. Was tun, wenn man zu den Betroffenen gehört? Hier die Antworten einer erfahrenen Testerin.

Freising - Positiv! Vor Omikron erhielten nur wenige dieses unerfreuliche Testergebnis. Jetzt sind es an die 3000 Landkreisbürger pro Woche – am Mittwoch allein 771. Wie gehen die Betroffenen damit um? Wissen sie, was dann zu tun ist? Antje Petzold, die in Freising ein Testzentrum betreibt, berichtet im Interview von „sehr emotionalen Reaktionen“ und großen Informationslücken.

Frau Petzold, hat Omikron Ihre Arbeit verändert?

Ja, sehr: Früher waren positive Ergebnisse echte Ausnahmen, heute ist das Alltag. In meiner Teststation beobachte ich allerdings ein leichtes Abflauen der Welle. In Einrichtungen wie Seniorenzentren trifft das allerdings nicht zu: Hier sind vermehrt Ausbrüche zu beobachten.

Positive-Corona-Befunde sind inzwischen das tägliche Brot von Testerin Antje Petzold. Die Reaktionen der Betroffenen sind oft sehr heftig. © Hobmaier

Wen trifft es denn am häufigsten?

Ungeimpfte wie Geimpfte gleichermaßen, wobei auffällt, dass es auch Geboosterte verstärkt trifft. Die Virenlast ist bei allen etwa gleich. Und die gute Nachricht lautet weiterhin: Bei fast allen Infizierten ist der Verlauf milde und die Sache nach einer Woche ausgestanden.

Wie reagieren denn die Betroffenen auf den Positivbefund?

Da herrscht häufig Fassungslosigkeit und Zorn vor. Vor allem Geboosterte können es meist nicht fassen, dass sie positiv sind. Da bin ich manchmal froh über den Zwei-Meter-Abstand. Die Ungeimpften nehmen es etwas gelassener. Die haben wohl ohnehin schon damit gerechnet, dass sie sich irgendwann mal infizieren.

Zu viele Infos führen zu Desinformation

Wissen die Betroffenen, was dann zu tun ist?

Meistens leider nicht. Es gibt inzwischen so viele Einzelinformationen, dass die Menschen eher desinformiert wirken. Oft liegt es aber auch an der Sprachbarriere oder am Alter. Ich muss täglich viele Fragen beantworten. Den Leuten muss aber klar sein, dass es jetzt in die Phase der Selbstinformationspflicht geht. Dabei kennen viele immer noch nicht den Unterschied zwischen Isolation und Quarantäne. In Isolation muss ich mich begeben, wenn ich ein positives Ergebnis erhalten habe. In Quarantäne müssen Kontaktpersonen von Infizierten – allerdings nicht, wenn sie geboostert sind. Das ist etwas verwirrend – und führte etwa in Seniorenheimen zu einer Verschleppung des Ausbruchsgeschehens.

Können Sie das näher erklären?

Auch in Heimen dürfen geboosterte Kontaktpersonen nicht so ohne weiteres in Isolation geschickt werden. Gleichzeitig sind Reihentestungen nur noch möglich, wenn ein deutliches Ausbruchsgeschehen definiert ist – also nicht, wenn die Positivbefunde einzeln hintereinander eintreffen. Dann bekommt jeder Infizierte nacheinander seinen PCR-Test. So zieht sich das Ausbruchsgeschehen in die Länge.

Auch bei Senioren gibt es meist milde Verläufe

Wie verkraften die Senioren die Infektion?

Auch hier ist der Verlauf meist leicht. Generell gibt es aber aber auch bei Jüngeren vereinzelt schwere Krankheitsverläufe – auch bei Geboosterten. Ich hatte gerade so einen Fall.

Wie sollen sich Familien verhalten, wenn dort ein erster Fall auftritt?

Meiner Erfahrung nach infizieren sich dann in den nächsten Tagen alle Familienmitglieder. Am besten wäre es, es machen gleich alle einen PCR-Test. Doch das gibt momentan die Testverordnung nicht her.

Wo finden Infizierte und Kontaktpersonen Informationen darüber, wie sie sich verhalten sollen?

Auf der Homepage des Landkreises unter www.kreis-fs.de. Hier bekommt man auf einen Klick alle Informationen. Am besten, man informiert sich, bevor man erkrankt.

