900 Schafe auf „Stadtausflug“

Auch über die Ismaninger Straße verlief der Weg der Schafherde. Die Autofahrer, so hieß es am Sonntag, trugen die kuriose Situation mit Fassung

Die Autofahrer und Passanten in der Domstadt trauten am Sonntagmittag ihren Augen nicht: Ein Wanderschäfer spazierte mit 900 Schafen den Mainburger Berg hinauf. Vorher war er aus Richtung Hallbergmoos via Lerchenfeld und über die Hochtrasse marschiert. Am Ende musste die Freisinger Polizei eingreifen.