A 92: Auto beginnt zu brennen, Fahrerin reagiert geistesgegenwärtig

Ausgerechnet auf der Autobahn begann ein Nissan am Freitag zu brennen. Die Frau lenkte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf den Standstreifen, um aussteigen zu können. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Feuerwehr-Einsatz auf der Autobahn

Von Manuel Eser schließen

Schock für eine junge Autofahrerin: Auf der A 92 bei Freising fing ihr Wagen plötzlich an zu brennen. Schnell traf sie die richtige Entscheidung.

Freising - Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fädelte sich die Fahrerin eines Nissan Qashqai am Freitag gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Freising-Ost auf die A 92 Richtung München ein, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum drang. Die 28-Jährige lenkte das defekte Fahrzeug sofort auf den Haltestreifen und stieg eilig aus. Gerade rechtzeitig, denn sofort begann das Auto zu brennen.

Eine Streifenbesatzung, die zufällig vorbeikam, versuchte das Fahrzeug zu löschen, war aber gegen die Flammen machtlos. Erst den Einsatzkräften der Feuerwehren Freising und Attaching gelang es, den Brand zu löschen. Laut Polizei hat der Nissan Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro erlitten. Die Frau kam mit einem Schock davon. Ursache für den Brand dürfte aus Sicht der Ermittler ein technischer Defekt gewesen sein.

Lesen Sie auch:

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag in Freising gekommen. In einem der beiden Fahrzeuge befanden sich auch zwei Babys.

An den Straßenrändern gibt es einen Neuling. Und der hat es in sich: Die Ambrosie löst bei vielen Menschen Allergien aus und muss daher bekämpft werden.

Fabio (12) ist schwer krank. Ein neues Therapie-Fahrrad könnte ihm neuen Lebensmut und Selbstbestimmung geben. Doch die Krankenkasse zahlt nicht - trotz Empfehlung der Ärzte.