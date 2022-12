A92: 23-Jährige aus Raum München stirbt nach Unfall - Begleiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Von: Wolfgang Schnetz

Nach einem schweren Autounfall auf der A92 bei Freising starb eine 23-Jährige, die als Beifahrerin im Wagen saß. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine 23-Jährige aus dem Landkreis München starb am Donnerstag nach einem schweren Unfall gegen 19 Uhr auf der A92 bei Freising.

Freising - Ein Frau (23) aus dem Landkreis Freising starb am Donnerstagbend nach 19 Uhr bei einem Autounfall auf der Autobahn 92 zwischen den Anschlussstellen Freising-Ost und Freising-Mitte. Wie die Verkehrspolizei Freising mitteilt, kam der 23-jährige Fahrer eines VW Polo „aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab“. Der Pkw krachte gegen die Leitplanke und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrer aus dem Landkreis Hanau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Für seine 23-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät: Sie starb noch an der Unfallstelle.

Fahrbahn fünf Stunden gesperrt

Die Fahrbahn Richtung München musste während der Unfallaufnahme rund fünf Stunden lang gesperrt werden. Um die Unfallursache zu klären, war ein Gutachter von der zuständigen Staatsanwaltschaft Landshut hinzugezogen worden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. (08161) 9520 bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising zu melden.

