Es geht wieder weiter: „Vorhang auf“ bei der Laienbühne Freising für „Die kleine Welt“

Die Pandemie-Zeit hat die Laienbühne Freising gut überbrückt. Viele gesellschaftliche Aktivitäten haben stattgefunden. Und jetzt geht’s zurück auf die Bühne mit dem Volksstück „Die kleine Welt“ von Franz Gischel. Darauf eingestimmt haben sich die Hobby-Schauspieler nach ihrer Jahreshauptversammlung mit einem Sommerfest, das dankenswerterweise auf dem Gelände der Stadtgärtnerei stattfinden konnte. © Martin

Während der Pandemie wuchs der Zusammenhalt in der Laienbühne Freising. Und ab 13. Oktober melden sich die Spieler mit dem Stück „Die kleine Welt“ in der Luitpoldhalle zurück.

Freising – Auch ohne Inszenierung gab es viele gemeinschaftsstiftende Erlebnisse: Bei der Jahreshauptversammlung der Laienbühne Freising blickte Vorsitzende Angela Flohr auf die Aktivitäten im Verein während der Corona-Zeit zurück. Jetzt gibt es für die Mitglieder allerdings wieder einen großen Schritt in Richtung Normalität. Ab Freitag, 13. Oktober, wird sich die „Kleine Welt“ auf der Bühne in der Luitpoldhalle drehen. Die Hoffnung, dass die Luitpoldhalle im Herbst wieder gut besetzt sein möge, treibe alle an, meinte Flohr.

Während der Corona-Pandemie sei die kreative ehrenamtliche Arbeit auf der Bühne nicht möglich gewesen. Der Grund: Das finanzielle Risiko, das die Laienbühne hätte eingehen müssen, wäre zu hoch gewesen. 50 Prozent der Zuschauerkapazität, sprich, wenn nur jeder zweite Platz hätte besetzt werden dürfen, hätte auch bedeutet, dass die Laienbühne auf 50 Prozent der Produktionskosten „sitzen geblieben wäre“, so die Vorsitzende.

Gut überbrückt

Die Pandemie-Zeit habe man jedoch gut überbrückt. Viele gesellschaftliche Aktivitäten hätten statt gefunden. Eine Führung durch die Gewölbe, in denen früher das kostbare Bier für die Bürger heranreifte, wurde unternommen, der „Herbstspaziergang“ entlang des Walderlebnispfades sei gut angenommen worden, genauso wie der gemeinsame Volksfestbesuch im letzten Jahr.

Jetzt stecke man aber bereits wieder mitten in den Proben zur neuen Inszenierung: Ab 13. Oktober werden die Schauspieler ihr Publikum mit dem Volksstück „Die kleine Welt“ von Franz Gischel in der Luitpoldhalle unterhalten. Regisseur Wolfgang Schnetz berichtete von „guten Proben-Fortschritten“ im Ensemble.

„Regie-Nachwuchs“

Apropos Regie: Weil Stephan Leitmeier, der bei der letzten Aufführung vor Corona im Jahr 2019 „Weekend im Paradies“ noch Regie geführt hatte, mittlerweile aus dem Team ausgeschieden ist, habe man Ersatz gesucht, betonte Flohr. Mit dem 54-jährigen gebürtigen Niederbayern Arnold Aschbauer, der in München lebt, sei man „fündig“ geworden. Bekannt gemacht haben sich die Laienspieler mit ihrem Neu-Mitglied während einer gemeinsamen Aufführung von Heinrich-Schütz-Ensemble Freising und der Laienbühne. Beim theatralisch angelegten Chorkonzert mit dem Titel „Im Wechselspiel der Elemente“ am Europäischen Künstlerhaus am Schafhof habe Aschbauer bereits seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Die Preise

Die moderaten Eintrittspreis werde man auch im Herbst wieder anbieten, so Flohr. Einziger Wermutstropfen: Weil die Stadt Freising ein neues Reservierungssystems eingeführt habe, falle jetzt für jede Online-Reservierung ein Euro mehr an als früher. Flohr dankte der engagierten Vorstandschaft und der gesamten Mannschaft: „Jeder g’langt hin, jeder tut und macht, ihr seid ein tolles Team.“

Maria Martin

Gut zu wissen

Karten für das bayerische Volksstück „Die kleine Welt“ gibt es ab 8. September im Kartenvorverkauf der Stadt Freising.

Premiere ist am Freitag 13. Oktober, 20 Uhr, in der Luitpoldhalle.

Die weiteren Termine: Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr; Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr; Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 22. Oktober, 15 und 19 Uhr; Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr; Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 29. Oktober, 15 und 19 Uhr; Samstag, 11. November, 20 Uhr.