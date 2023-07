Abschied von der Freisinger FOS: „Wie der Sprung vom Zehn-Meter-Turm“

Die Besten (v. l.) Annemarie Kautz, Malin Briesen, Alina Schindler, Florian Fischer, Philipp Scheirich, Nadja Rockermair, Alexander Kautz, Ann-Kathrin Wiener und Finn Kuhlow. © Lehmann

Ermutigende Worte für die Generation Z gab es bei der Abschlussfeier der FOS/BOS-Absolventen von der Schulleiterin. Und die gab zu, selbst nicht frei von Angst zu sein.

Freising – „Für die Prüfungen mussten wir oft so lange lernen und wach bleiben, bis die Wolken wieder lila wurden – heute aber feiern wir freiwillig so lange, bis die Wolken wieder lila sind“, so formulierten die Absolventinnen Chiara Vogt und Giulia Wetzel die Erleichterung über ihren bestanden FOS-Abschluss und das Ende der Schulzeit. Am Donnerstag knallten in der Luitpoldhalle deshalb bei der Abschlussfeier der BOS12 und FOS13-Absolventen die Sektkorken – mit Tanz, Gesang und so mancher Abschiedsträne. Denn nicht nur auf 129 Schüler beider Abschluss-Jahrgänge wartet nun ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch auf Schulleiterin Roswitha Stichlmeyr – diese geht nämlich Ende Juli in den Ruhestand.

Die Aufregung in der Luitpoldhalle war eine große: Endlich war es nämlich so weit, die Zeugnisvergaben für die BOS12- und FOS13-Jahrgänge standen auf dem Programm, weshalb sich alle in Schale geworfen hatten. „An Euren ersten Tagen an der FOS und BOS hattet Ihr ein Kribbeln im Bauch – und das habt Ihr sicher jetzt gerade auch wieder“, sagte Stichlmeyr. „Der Weg war manchmal steil und steinig, und jetzt ist es so, als müsstet Ihr von einem Zehn-Meter-Turm springen – hineinspringen in eine Ausbildung oder ein Studium, mit Angst oder mit Vorfreude“, sagte Stichlmeyr und weiter: „Auf Euch wartet eine aussichtsreiche Zukunft, Euch stehen nämlich alle Türen offen.“ Ihrer Meinung und Erfahrung nach „ticke“ die Generation Z völlig anders, denn für diese Generation sei eben nicht nur Geld und eine steile Karriere ausschlaggebend, sondern ein gutes Arbeitsumfeld, Verantwortung und auch Spaß bei der Arbeit. Was diese Generation auch auszeichne: „Ihr seid echte Digital Natives.“ Ihr dringlicher Wunsch an die Absolventen: „Also los! Springt!“ Auch sie sei nicht „völlig angstfrei“ vor dem Sprung, der ihr bevorstehe, nämlich den Sprung in den Ruhestand. „Auch ich habe, so wie Ihr, ein Kribbeln im Bauch“, musste Stichlmeyr zugeben.

Landrat macht den Absolventinnen und Absolventen Mut

Mut machte Landrat Helmut Petz: „Alle, die jetzt glauben, es hätte besser laufen können, kann ich beruhigen – man kann vieles später auswetzen.“ Sein Wunsch an die Absolventen: „Seien Sie zielstrebig und auch zielsicher!“ Auch Bürgermeisterin Eva Bönig gab einen guten Rat mit auf dem Weg: „Seien Sie bereit für neue Menschen, neue Wege und neue Herausforderungen – und habt Spaß am Leben!“ Unter die Haut gingen die Worte vom Vertreter des Elternbeirats, Christian Bachmaier: „Sagt denen, die Ihr liebt, dass Ihr sie liebt – behaltet Eure Anständigkeit, Eure Menschlichkeit und Euer kritisches Denken und glaubt einfach nicht alles. Der Abschluss ist auch eine Verpflichtung für ein lebenslanges Lernen.“ Für tosenden Applaus sorgten dann aber vor allem die beiden FOS-Absolventen Florian Fischer und Josef Sixt, die einen Satz formulierten, den man wohl sehr selten hört bei Abschlussfeiern: „Unsere Lehrer haben bewiesen, dass man nicht nur unter Mitschülern Freunde finden kann!“ Die Bestnote hingegen bekam Stichlmeyr von Leonit Brahimi und Chiara Vogt in der Abi-Rede: „Frau Stichlmeyr ist eine selbstbewusste und eine starke Frau – ihre Tür stand uns immer offen!“

Die Schulbesten

Annemarie Kautz (0,97) aus Langenbach, Malin Briesen (1,06) aus Freising, Alina Schindler (1,13) aus Marzling, Florian Fischer (1,14) aus Allershausen, Philipp Scheirich (1,26) aus Freising, Nadja Rockermair (1,35) aus Marzling, Alexander Kautz (1,38) aus Langenbach, Ann-Kathrin Wiener (1,42) aus Hohenkammer. Die besten der BOS: Finn Kuhlow (1,55) aus Haag und Julia Pletschacher (1,68) aus Au.

Richard Lorenz