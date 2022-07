Absolvia der Wirtschaftsschule Freising hat alles richtig gemacht: Für sie „stehen die Türen der Welt offen“

Großer Bahnhof für die Besten: (v. l.) Schulleiter Gerd Preuß, Mohamed Khalfaoui (1,88), stellvertretender Schulleiter Johann Müller, Alalaa Khaled (1,25), Virginia Benkhalid (1,25), Henrik Eibl (1,5), Ilenia Fischer (1,63), Studiendirektor Olaf Steil, Paula-Anamaria Coman (2,0), Yusuf Aydogdu (2,0), Dominik Busch(1,88), Bürgermeisterin Birgit Moser-Niefanger und der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Christian Strohschneider. Nicht auf dem Bild: Leonora Legner (1,88). © Lehmann

Großer Abschied von der Wirtschaftsschule Freising: Die Zeugnisvergabe stand unter dem Motto „Maskenball“ - und da steckte viel Hintersinn drin.

Freising – Nach der Corona-Durststrecke endlich wieder einen Abschlussball für die Staatliche Wirtschaftsschule Freising (SWFS) in der Luitpoldhalle abhalten zu können, war für Schulleiter Gerd Preuß am Freitag vor allem eines: „eine große Freude und ein großes Glück“. Unter dem Motto „Maskenball“ feierten die Absolventen bei heißen Sounds und kühlen Getränken ihren ersten großen Schritt in die neue Freiheit.

Meilenstein errichtet

„Wir vom Kreistag sind zwar die Sachaufwandsträger für die Schulen, aber wir interessieren uns nicht nur für die Hardware – sondern auch für Sie“, sagte Robert Wäger, der in Stellvertretung von Landrat Helmut Petz gekommen war, zu der Absolvia. „Für Sie alle stehen jetzt die Türen der Welt offen, mit dem Abschluss haben sie einen Meilenstein errichtet“, betonte Wäger. Er appellierte aber auch an die Verantwortung, die damit einhergehe: „Informieren Sie sich, auch über die anstehende Wahl, und engagieren Sie sich, vielleicht über ein soziales Jahr.“

Die Zäsur

„Heute ist eine Zäsur“, sagte Freisings dritte Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger: „Sie gehen aus einer Regelschule heraus und hinein in ein neues Leben.“ Was sie den jungen Erwachsenen vor allem bezüglich Fehler, die zum Leben dazugehörten, mit auf dem Weg gab: „Es gibt eine große Chance, denn jeder Tag kann neu begonnen werden – denken Sie daran.“ Denn eines darf laut Mooser-Niefanger nicht vergessen werden: „Es ist immer zu früh, um aufzugeben, aber nie zu spät, um anzufangen.“

Der „Maskenball“

Die Corona-Zeit hat zwar laut den SWFS-Schülersprechern vieles erschwert und noch mehr verboten, aber dennoch haben es alle geschafft, die Schulzeit erfolgreich zu beenden. Für die Schülersprecher Daniel Furtunato da Rocha, Andreas Huber und Bianca Apfelbacher sei das Motto des Abends, „Maskenball“, aber auch eine Aufforderung an alle Menschen, ihre Masken, die sie sich während eines Lebens immer wieder aufsetzen, endlich fallen zu lassen, um sich einander kennenzulernen. Sehr emotional wurde es dann, als die Schülersprecher ihre Mitschüler lobten: „Hey – ihr könnt alle sehr stolz auf euch sein, zu 100 Prozent!“ Stolz war freilich auch Schulleiter Preuß auf seine Schäfchen: „Ihr habt aus dem Vorhandenen wirklich das Beste gemacht – trotz Corona und anderen Krisen. Den steinigen Weg habt ihr super gemeistert.“

Wie sehr sich die Absolventen auf den Ball gefreut haben, war übrigens deutlich zu erkennen an der Garderobe. Während die jungen Männer klassischerweise im Anzug kamen, hatten sich die jungen Damen noch viel aufwendiger in Schale geworfen. Weil das voluminöse Kleid einer Abschlussschülerin ziemlich lang war, hatte diese kurzum zwei Mitschüler zum Tragen der Schleppe angeheuert. Dazu passte dann freilich das Blitzlichtgewitter des Fotografen am Eingang, der diesen unvergesslichen Ball-Abend für das Erinnerungsalbum festhielt.

Die Besten des Jahrgangs: Virginia Benkhalid (1,25) und Alalaa Khaled (1,25) bekamen neben einer Urkunde, einem Gutschein und einer Münze auch je einen Staatspreis in Höhe von 40 Euro.

