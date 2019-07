Abschied von Freisings  grüner Ikone

Christian Magerl, unermüdlicher Kämpfer gegen die dritte Startbahn, befindet sich Unruhestand. Und seit Neuestem im Besitz eines Ruhekissens.

Freising– Die „grüne Spendensau“, die man zum Sommerfest in der Plantage aufgestellt hatte, wollte gefüttert werden. Denn im anstehenden Kommunalwahlkampf haben die Grünen viel vor: „Der Wahlkampf wird teuer“, hatte Kreisvorsitzende Verena Juranowitsch am Freitag in der Plantage angekündigt. Aber die gute Laune ließen sich die Grünen dadurch nicht vermiesen – auch wenn außerdem etwas Wehmut am Freitag mitschwang. Der Abend war als „Danke“ für Christian Magerl gedacht.

Der Mörser im Fleisch der FMG

Und der bekam nicht nur ein grünes Sitzkissen geschenkt. Die beiden Kandidaten der Grünen, Robert Wäger für den Landrat und Susanne Günther für den OB-Posten in Freising, würdigten in ihren Grußworten den Mann, der im Landkreis Freising für die Grünen steht, wie kein anderer. „Ein großes Vorbild“ und „ein Mentor“ sei Magerl, versicherte Wäger. Und einer, von dem man auf alle Fragen „fundierte und gut hörbare Antworten“ bekomme. Freilich sei die Grünen-Ikone aus Freising nicht bei allen beliebt – beispielsweise nicht beim Flughafen, für den er nicht „der Stachel im Fleisch“, sondern schon eher „ein Mörser“ sei. Günther hatte sich um Zahlen aus dem politischen Leben Christian Magerls bemüht: 143 000 Treffer lande man, wenn man auf Google nach ihm suche, 4800 Drucksachen von Magerl gebe es im Archiv des Landtags, davon allein 420, die sich auf den Flughafen und die 3. Startbahn beziehen. 554 Reden habe er in 860 Plenarsitzungen gehalten, und schon in seiner ersten Rede vom 10. September 1986 sei es um den Flughafen gegangen. Nehme man die jeweils rund 2000 Fraktions- und Ausschusssitzungen hinzu, komme man auf etwa 22 000 Stunden oder rund 900 Tage. Dafür brauche man Sitzfleisch und dafür gab es ein weiches, bequemes grünes Sitzkissen für den ehemaligen Landtagsabgeordneten und jetzigen Aufgemuckt-Sprecher.

Fälle für die Suchttherapeutin

Doch Magerl hat sich auch um den grünen Nachwuchs gekümmert. Sein ehemaliger Mitarbeiter Toni Hofreiter war zwar nicht in die Plantage gekommen, dafür aber zwei andere, die im Büro von Magerl ihr politisches Handwerkszeug gelernt haben und jetzt für die Grünen im Maximilianeum sitzen: Tessa Ganserer und Johannes Becher, die es sich an jenem Abend ebenfalls nicht nehmen ließen, Danke zu sagen – ebenso wie der Sprecher der grünen Kreistagsfraktion, Toni Wollschläger. Grün steht aber nicht nur für Magerl, sondern in Freising auch für Kabarett. „Neues aus der Anstalt“, genauer: der Anstalt für besonders schwere Suchtfälle, für Menschen, die partout nicht loslassen können, war der Titel des Kabaretts, das am 12. Juli 2024 spielt: Erster Patient, der bei Therapeutin (Caro Hofer) aufschlägt, ist Erwin Huber (gespielt von Wollschläger), der fürchterlich heult, weil keiner seine Forderung nach einem achtspurigen Ausbau der A92 ernst nimmt und die Startbahn noch immer nicht gebaut ist. Ihm wird – ebenso wie FMG-Chef Michael Kerkloh, dem selbsternannten „Papst der Flughafennachhaltigkeit“ und dargestellt von Franz Spitzenberger – die „Magerl-Therapie“ verabreicht: Handy wegschmeißen, mittags eine Halbe Bier, und dann die Hose hochziehen. Besucherin Claudia Roth (gespielt von Johannes Becher) lobt Christian Magerl. Und dann kommt aus den Lautsprecherboxen die Durchsage, dass man sich in Brüssel nun doch endlich auf einen neuen EU-Kommissionspräsidenten geeinigt habe. Sein Name: Christian Magerl.

