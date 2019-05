Abschlag Neureuther: 20.000 Euro Reinerlös beim Benefiz-Golf

Auch beim Golfen im Kreis Freising sind Felix und Christian Neureuther erfolgreich. Vor allem bei einer guten Sache haben sie gepunktet.

Hallertau–„Golf Spielen für einen guten Zweck“ hieß es am Samstag auf der Golfanlage Holledau. Mit dabei: Christian und Felix Neureuther. Das Charity-Turnier, das von der Firma Immobilien Moro veranstaltet wurde, brachte 20 000 Euro für das Projekt „Beweg dich schlau“ von Felix Neureuther ein.

Das Spielen in der Natur sei für ihn als Kind sehr wichtig gewesen, verrät der Ex-Skistar. Heute hätten Kinder so viele Möglichkeiten ihre Freizeit zu verbringen: Fernsehen, Computer und Internet seien aber ein regelrechter Bewegungskiller. Deshalb habe er auch das Trainings- und Aktionsprogramm ins Leben gerufen. An Schulen wird das Programm, das kognitive und koordinative Fähigkeiten schult, gerne eingesetzt. Punkt elf Uhr war es am Samstag, als sich trotz schlechtem Wetter 83 Golfer zum Start positionierten. „Ich bin begeistert“, meinte Veranstalter Christian Moro. Das Turnier habe er eigentlich „so aus der Hüfte heraus“, initiiert. Er sei selbst begeisterter Golfspieler. Dem guten Zweck zu dienen, das habe „einfach Spaß gemacht“. Den richtigen guten Abschlag haben Papa und Sohn Neureuther am Samstag übrigens nicht gefunden. Bei der Siegerehrung am Nachmittag mussten sie sich mit den Plätzen fünf (Felix) und 29 (Christian) zufrieden geben. Die Ski-Asse sahen es gelassen. Ein schönes Turnier sei es gewesen, betonten die beiden Skifahrer.

Autogrammjäger waren selbstverständlich auch vor Ort. „Das lass ich mir nicht entgehen, wenn beide Neureuthers mal da sind“, meinte eine Dame. Sieger des Turniers: René Hesse und Jennifer Werner.

