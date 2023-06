Rauchende Köpfe bei tropischen Temperaturen: Abschlussprüfungen an der Wirtschaftsschule Freising

Von: Wolfgang Schnetz

Am ersten schriftlichen Prüfungstag an der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising befassten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Fach Deutsch. © Lehmann

Am Mittwoch hieß es in der Turnhalle der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising: „Ruhe bitte!“ Die schriftlichen Abschlussprüfungen haben begonnen.

Freising - Ende Mai schon absolvierten an der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising 152 Schülerinnen und Schüler ihre praktischen und mündlichen Prüfungen in den Fächern Englisch und Übungsunternehmen. Jetzt hatten sie gemeinsam mit dem Hausmeister die Turnhalle für die schriftlichen Abschlussprüfungen bestuhlt. Am Mittwoch hieß es nun in der Schulturnhalle „Ruhe bitte!“

Die Prüfungen zur Mittleren Reife haben begonnen. Am ersten Prüfungstag befassten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Fach Deutsch. Rauchende Köpfe gab es am Folgetag im Fach „BSK - betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle“. Am darauffolgenden Montag sind die Prüfungen in Mathematik an der Reihe und am kommenden Dienstag steht noch Englisch (Hörverstehen und schriftlicher Teil) auf dem Programm. Läuft alles nach Plan, halten die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler am Freitag, 21. Juli, ihre heiß begehrten Abschlusszeugnisse in Händen. Diese werden ihnen feierlich im Rahmen des Wirtschaftsschul-Abschlussballs in der Luitpoldhalle überreicht.

