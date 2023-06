60-köpfige Freisinger Dom-Absolvia zeigte sich „kooperativ und aufgeweckt“ - und erhielt drei Bitten

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Abschiedsgrüße aus der Guten Stube: Wegen der Domberg-Baustelle fand der Abschiedsgottesdienst für die Dom-Absolvia in der Pfarrkirche St. Georg statt. Danach stellten sich die Absolventinnen und Absolventen auf dem Freisinger Marienplatz zum Gruppenfoto auf. © Lehmann

Als „sehr, sehr respektabel“ bezeichnete Dom-Gymnasium-Leiter Manfred Röder den 2,21-Schnitt der Freisinger Absolvia. Die hatte am Freitag ihren großen Tag.

Freising - An ihrem ersten Schultag bekommen Dom-Gymnasiasten einen kleinen Skarabäus. Gestern haben die Abiturienten des Jahrgangs 2023 von Schulleiter Manfred Röder zum Abschied vom Mons doctus ein Vorhängeschloss erhalten – verbunden mit drei Bitten an die Absolvia für ihren weiteren Lebensweg.

2,21: Das ist der Notendurchschnitt der 60-köpfigen Absolvia 2023, ein Ergebnis, das Röder als „sehr, sehr respektabel“ bezeichnete, zumal 37 Prozent der Abiturienten eine 1 vor dem Komma stehen haben.

So wurden aus den Gymnasiasten ganz offiziell Ex-Gymnasiasten

Der Festakt am Freitag in der Aula des Dom-Gymnasiums, bei dem aus den Gymnasiasten offiziell Ex-Gymnasiasten wurden, startete mit der Big Band und „I’m still standing“ und endete mit einem Sektempfang. Dazwischen: die Grußworte von Landrat Helmut Petz, Elternbeiratsvorsitzender Marcella Gutmann, dem Vorsitzenden der Freunde des Dom-Gymnasiums Wolfgang Illinger, der Abschiedsrede von Lehrer Michael Schwarz, die Abiturientenrede von Jonas Ambach, Viviana Blümel, Laurena Schröcker und Friedrich Wildgruber sowie eben die Rede von Manfred Röder.

Der Jahrgang 2023 werde schon eine große Lücke hinterlassen, seien doch sehr viele in der Fair Trade-Gruppe und in der Schülermitverwaltung tätig gewesen, so Röder. Als „kooperativ und aufgeweckt“ beschrieb der Schulleiter die Absolvia, der er nicht nur die lang ersehnten und verdienten Reifezeugnisse überreichte, sondern auch Vorhängeschlösser: So ein Schloss könne man aufschließen. Aufgeschlossen sein und bleiben lautete also der erste Wunsch Röders: Aufgeschlossen für die Bedürfnisse und Nöte anderer, für die Haltungen und Argumente anderer, aufgeschlossen für Begegnungen und aufgeschlossen „für die Wirklichkeit und ihre Komplexität, die sich über eine limitierte Zeichenzahl nur begrenzt ausdrücken lässt“.

Warum die Abiturienten Vorhängeschlösser erhielten

Wunsch Nummer zwei: Mit einem Schloss könne man etwas Kostbares bewahren – Freundschaften zum Beispiel, die man in der Schulzeit geschlossen habe und die man nicht leichtfertig aus den Augen verlieren solle, und auch die Erinnerung an Weggefährten, „die nur einen Teil des Wegs mitgehen konnten“.

Und schlussendlich könne man mit so einem Schloss verschließen: Sich verschließen gegen alle Vereinfachungen und ein Schwarz-Weiß-Denken, gegen Versuche, Argument durch Lautstärke zu ersetzen, sich verschließen und Grenzen setzen gegen Konzepte, Standpunkte und Urteile, die der freiheitlichen Grundordnung widersprechen. „Und weil es solche Grenzen gibt, gibt es für bestimmte Dinge einfach keinen Platz – Hass, Hetze, Herabwürdigungen zum Beispiel“, so der Appell Röders an die Abiturienten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Sozusagen abschließen konnten dann die 60 Dom-Gymnasiasten kurze Zeit später mit ihrer Schulzeit, indem ihnen ihr Reifezeugnis überreicht wurde. Vielleicht werden einige von ihnen ja auch wieder den Skarabäus finden, den sie an ihrem ersten Tag auf dem Freisinger Lehrberg bekommen haben.