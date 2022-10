Park-Dilemma wurmt die Acheringer: Oberbürgermeister will nachhaken

Von: Andreas Beschorner

Die Acheringer hatten zur Bürgerversammlung mit OB Tobias Eschenbacher eigene Anliegen und Fragen mitgebracht. Der ewige Parkärger stand dabei im Vordergrund. © Lehmann

Mit einer Reihe von Anliegen sind Acheringer bei der Bürgerversammlung auf den Freisinger OB zugekommen. Vor allem in einer Sache will er nachhaken.

Freising – Volles Haus bei der Bürgerversammlung in Achering: Die Bürger interessierten sich nicht nur für das, was Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher rund eine Stunde lang an Projekten, Vorhaben und Entwicklungen in der Stadt Freising zu berichten hatte, sondern hatten auch eigene Anliegen und Fragen mit in den Gasthof Schredl gebracht.

Zwei Anfragen hatten Eschenbacher schon im Vorfeld schriftlich erreicht: Zum einen, dass es keinen Spielplatz in Achering gebe, zum anderen, wie es um eine bessere ÖPNV-Anbindung stehe.

Spielplätze und Busse sind drängende Themen

In Sachen Spielplätze konnte der OB verkünden, dass man gerade dabei sei, eine Spielplatzerhebung für das Stadtgebiet zu erstellen, um zu wissen, wo Bedarf bestünde. In Sachen Busanbindung berichtete Eschenbacher, dass nach Beschluss des Planungsausschusses des Landkreises der Expressbus X660 zwischen dem Forschungszentrum Garching und dem Bahnhof Freising ab Dezember nun auch an Samstagen zwischen acht und 22 Uhr im Stundentakt verkehre.

Ein Bürger fragte kritisch nach, wie es denn um den Ortsentwicklungsplan stehe: Da sei noch immer nichts passiert. Antwort des OB: Alles, was da im Rahmen der Ortsteilentwicklung von STEP 2030 erarbeitet worden sei, fließe nun in den neuen Flächennutzungsplan ein. Der soll wohl 2024 fertiggestellt werden. Wenn er rechtsgültig sei, werde man an die einzelnen Maßnahmen herangehen.

Parksünder sorgen für mächtig Ärger in Achering

Ein ewiges Ärgernis in Achering ist das Parken: Dass nach wie vor bei der Anlieferung von Neufahrzeugen für das Autohaus Müller die Staatsstraße 2350 benutzt werde, dürfe eigentlich nicht mehr sein, versicherte der OB. Man werde der Sache nachgehen. Ein anderer Acheringer wusste, dass das Autohaus inzwischen eine Planung erarbeitet habe, die diesem Ärgernis Abhilfe schaffen soll.

Für noch mehr Ärger sorgen in Achering die Pkw, die in den Sommermonaten widerrechtlich entlang der Ortsverbindungsstraße nach Pulling parken. Weder kontrolliere die Polizei noch kümmere sich das Ordnungsamt groß darum, hieß es. Auch da versprach der OB, tätig zu werden, sich mit dem Ordnungsamt und der Polizei in Verbindung zu setzen, außerdem beim zuständigen Erholungsflächenverein nachzufragen, ob ein weiterer Parkplatz geplant sei. zz