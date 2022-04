Achtung, Dackel! Freisings schönste Hunde auf dem Laufsteg

Die Gewinner und ihre Besitzer (v. l.): Friederike Hermann mit „Franzi Mable von den Zwergenkönigen“ (schönster Veteran), Dennis Wessely mit „Zilli vom Zieglerhof“ (schönster Junghund), Anna Maria Planner mit „Gangster vom Boyvital“ (schönster Kurzhaar und Tagessieger), Volker Berlin mit „Eberhofer von der Laaberbergmeute“ (schönster Langhaar) und Sandra Groß mit „Duke Alois vom Wiesenforst“ (schönster Rauhaar). © Kallenbach

Bei der Zuchtschau im Freisinger Hofbrauhauskeller präsentierten Hundehalter 23 Tiere. Echte Schönheiten und sogar Adel war auf dem Laufsteg zu sehen.

Freising – Eine derartige Dackel-Dichte auf einem Fleck hat Freising wohl auch noch nie gesehen: 23 Zamperl hatten sich am Sonntag samt Herrchen und Frauchen auf den Weg in die Domstadt gemacht, um bei der jüngsten Zuchtschau der Sektion Landshut-Freising vom Bayerischen Dachshundklub e.V. die Witterung nach einem Pokal aufzunehmen. Neben der Prämierung stand aber vor allem die Beurteilung nach Zuchtqualifikationen anhand von Formwerten auf dem Plan.

An der Richterin führt kein Weg vorbei

Der Hunde-Adel war im Hofbrauhauskeller am Lankesberg schon von Weitem zu hören, denn so mancher nervöse Dackel wurde vor der großen Schau, der ersten in der Domstadt, noch einmal um das Hofbrauhaus Freising geführt – wie „Attila“ und „Alois von der Simonsmühle“. Die beiden dreijährigen Hunde aus Moosburg wollten nämlich viel lieber weiter von Brigitta Wangemann spazieren geführt werden, als von der österreichischen Richterin Martina König eingehend untersucht zu werden.

Aber an König führte kein Weg vorbei, jedenfalls nicht, wenn ein Formwert ermittelt werden sollte. Der erste Blick ins Hundemaul, dann die Untersuchung von Rücken, Rute und Gesamtzustand. Erst danach durften die Vierbeiner auf dem Laufsteg, dem Ring, herumgeführt werden, damit der Gang und das Benehmen in der Gesamtschau beurteilt werden konnten.

„Annika vom Ammerwinkel“ präsentierte Hans Joachim Klemmt aus Freising bei der Zuchtschau. © Michalek

„Der schönste Hund ist immer der eigene“

„Der schönste Hund ist freilich immer der eigene“, betonte Sektionsvorstand Ludwig Straßer aus Palzing einleitend. Dennoch mahnte er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Richterin bei der Vergabe von schlechteren Formwerten nicht zu beleidigen, sondern die Kritikpunkte einfach zu akzeptieren. Ansonsten könnte mitunter eine Disqualifizierung ausgesprochen werden.

Während es für Hans-Joachim Klemmt aus Freising eigentlich eine „Gaudi“ war, mal mit seiner „Annika vom Ammerwinkel“ bei so einem Event mitzumachen, war es dem Unterhachinger Volker Berlin schon ernster mit der Zuchtschau. Er möchte mit dem Züchten beginnen und brauchte deshalb den bestmöglichen Formwert. Sein „Wastl“, mit vollem Namen „Eberhofer von der Laaberbergmeute“, hatte schon von Anfang an gute Chancen, denn er ist ein sehr seltener Langhaar-Tiger und könnte schon deshalb als Zuchtdackel sehr begehrt sein.

Am günstigsten für potenzielle Züchter ist dabei der Formwert „vorzüglich“, der am Sonntag mehrmals vergeben wurde – was letztlich auch finanzielle Vorteile bringt. Was dann noch fehlt, ist ein Begleithund-Kurs und die Mitgliedschaft in einem Dackelclub. Dann steht dem erfolgreichen Züchten nichts mehr im Weg.

Pokale voller Hundefutter

Um ja nicht aufgrund der Abstammung Vorteile zu generieren, wurden die Dackel ohne Ahnentafel, quasi anonym, der Richterin vorgeführt. Diese Begutachtung lief laut Straßer in Freising etwas anders als bei ganz großen Zuchtschauen: Auf das Stillstehen und Verharren des Dackels auf Kommando wurde nicht so viel Wert gelegt – was so mancher als Aufforderung zum Ausruhen auf dem Catwalk interpretierte.

Ausgezeichnet wurden schließlich der schönste Veteran, der schöne Lang-, Kurz- und Rauhaardackel sowie der schöne Nachwuchs. Sie durften allesamt einen Pokal mit nach Hause nehmen. Der war natürlich stilecht mit Hundefutter gefüllt – bis zum Rand.

