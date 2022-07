Achtung, Falschparker! Die Stadt Freising macht jetzt ernst

Von: Helmut Hobmaier

Komplett zugeparkt wurde der Bereich um das Freisinger Erlebnisbad Fresch am ersten Juli-Wochenende. Ein Grund war, dass zwei Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung krankheitsbedingt ausfielen. © Privat

Komplett zugeparkt wurden die Anwohner rund ums Freisinger Erlebnisbad Fresch am ersten Juli-Wochenende. Jetzt will die Stadt rigoros durchgreifen.

Freising – Selbst in den Grünanlagen der Spielstraße stellten Badbesucher ihre Autos ab. Ein altes Problem in einer neuen Dimension. Wiederholt sich am kommenden Wochenende das Ganze?

Der Ärger Anfang Juli war groß. „Wurde das Parkhaus zu klein dimensioniert?“ fragte etwa Wolfgang Hartwig, der am Rabenweg wohnt. Und: Wo waren die Mitarbeiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung? Und die Polizei? Das Tagblatt hakte nach. Ergebnis: Zuständig ist hier in erster Linie die Stadt. Und die verspricht, hier nichts durchgehen zu lassen. Die wilde Parkerei sei kein Kavaliersdelikt. Allerdings: An jenem Wochenende fielen zwei Mitarbeiter krankheitsbedingt aus.

Stadt: Es gibt eigentlich genügend Parkplätze

Das Zuparken von Wohnstraße und Grünanlagen in der Umgebung des fresch bedauere man „außerordentlich“, betont Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Dabei sei die wildere Parkerei zunächst absolut nicht nachvollziehbar: „Das an das Fresch angeschlossene und unmittelbar daneben befindliche Parkhaus der Freisinger Stadtwerke stellt allein 120 Stellplätze zur Verfügung“, berichtet Steinhart. Im Bereich des benachbarten Großraumparkplatzes „Savoyer Au“, der sich in fußläufiger Entfernung von maximal fünf Minuten zum Fresch befinde, stünden zusätzliche parkscheibenpflichtige, kostenfreie Parkkapazitäten für weitere 200 Fahrzeuge zur Verfügung.

Falschparker werden „selbstverständlich“ verwarnt

Auf diese Parkmöglichkeit würden Schilder am Eingang des Bades ausdrücklich hinweisen. Leider parkten aber leider nicht alle Badegäste dort, so Steinhart. „Das Aufkommen an Badegästen, wie es an dem betreffenden Sonntag zu verzeichnen war, spiegelt einen Zustand wider, wie er sich etwa an 20 Kalendertagen im Jahr, vor allem feiertags und am Wochenende, darstellt.“ Wer dann sein Fahrzeug verkehrsordnungswidrig abstellt, würde „selbstverständlich entsprechend der StVO verwarnt“. Steinhart stellt klar: Die Stadt überwache die Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften pflichtgemäß nicht nur am Fresch, sondern im gesamten Stadtgebiet, und zwar sowohl mit Mitarbeitern der Kommunalen Verkehrsüberwachung als auch – „ergänzend und flankierend“ – durch den neu geschaffenen Kommunalen Ordnungsdienst.

Warten, bis jemand falsch parkt, kann man allerdings nicht

Sämtliche Außendienstmitarbeiter seien dabei angewiesen, den jeweiligen Ist-Zustand bei der Kontrolle in den Blick zu nehmen. Ein „Warten“ auf mögliche Parksünder sei angesichts der „Notwendigkeit einer ständigen, umfassenden Bestreifung weiterer Örtlichkeiten, insbesondere der Altstadt, freilich nicht möglich“, betont die Stadt-Sprecherin.

Wenn sich weiterer Parkdruck (samt verbotswidrigem Parken) nach einer Kontrolle ergebe, könne die Stadt aus personellen Gründen nicht mit laufenden weiteren Kontrollen an allen sensiblen Bereichen reagieren. Im Übrigen sei auch die Polizeiinspektion Freising in die Überwachungsmaßnahmen, insbesondere bei Schwerpunkteinsätzen, miteinbezogen. Die Stadt habe an den Wochenenden im Juni und auch am Feiertag Fronleichnam Personal speziell zur Überwachung des Fresch-Bereichs eingeteilt und abgestellt.

Zwei Kräfte fielen wegen Krankheit aus

Steinhart: „Nichts Anderes galt auch für jenes Wochenende: An jenem ersten Juli-Wochenende – und da müssen wir einfach um Verständnis bitten – sind zwei Kräfte krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen.“ Um das Risiko einer möglichen Wiederholung der Missstände künftig zu minimieren, werde die Stadt die Abstimmung mit der Polizeiinspektion Freising über verstärkte Kontrollen an den Wochenenden intensivieren.

Steinhart: „Das mag im Übrigen allen, die meinen, sich über die StVO hinwegsetzen zu können, als ausdrückliche Warnung gelten.“ Wohnsiedlungen und Grünanlagen rigoros zuzuparken, sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine „Rücksichtslosigkeit“ gegenüber allen Anliegern. Steinhart: „Wir bedauern ausdrücklich, dass die aufgetretenen, allerdings hier absolut nicht vorhersehbaren personellen Engpässe durch Krankheitsfälle die verschärfte (Falsch-) Parksituation möglicherweise mitbeeinflusst haben.

Zugleich erlauben wir uns aber ein ganz großes Lob und einen herzlichen Dank an die allermeisten Schwimmbadbesucher, deren Verhalten keinerlei Grund zu einer Beanstandung geliefert hat.“

