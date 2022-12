Adventkonzerte im Dom: Musikalischer Reigen der Zuversicht und Hoffnung begeistert Freisinger Publikum

Die Vorfreude auf die Geburt Christi skizzierte musikalisch das Schütz-Ensemble unter der Leitung von Zoltan Ambrus. © Michalek

Die Adventkonzerte im Dom starten wieder: Das Heinrich-Schütz-Ensemble stimmte die Zuhörer auf die kommende Weihnacht ein.

Freising – „Nun komm, der Heiden Heiland“ von Hugo Distler war nicht nur ein zentrales Werk des Dom-Konzerts am Sonntag, sondern zugleich auch die perfekte Werk-Auswahl zum zweiten Advent.

Zum Auftakt der kleinen Adventkonzert-Reihe, die erneut von Dommusikdirektor Matthias Egger auf die Beine gestellt wurde, begeisterte das renommierte Freisinger Heinrich-Schütz-Ensemble rund 160 Chorfreunde mit einem Konzert-Abend der Extraklasse. Schöner und besinnlicher kann wohl nicht auf das Christkind gewartet werden.

Rund 160 Chorfreunde waren zu einem Konzert-Abend der Extraklasse in den Mariendom gekommen. © Michalek

„Es wird verborgen, was glänzt“

„Es wird verborgen, was glänzt“, erklärte Egger einleitend und verwies dabei auf die geschlossene, also zugeklappte, große Domorgel – verborgen, um die Vorfreude auf das nahende große Ereignis, Christi Geburt, zu stärken. Und genau diese Vorfreude skizzierte wieder einmal das Schütz-Ensemble auf höchstem Niveau unter der Leitung von Zoltan Ambrus – ein Ensemble, das am zweiten Advent in Höchstform war, und die Zuhörer gleich einmal mit dem dramatischen Opener „Adorna thalamum“ von Orlando di Lasso in ihren Bann zog. Es war freilich auch die Werkauswahl für dieses Konzert, die punktgenau passte und einen weiten Bogen voller Dramaturgie, versetzt mit flirrenden Fugen der Zuversicht und Hoffnung, spannte.

Einer von vielen Höhepunkten: Die „Sonate G-Dur“ von Domenico Gabrielli, die von der Violoncellistin Katharina Giannitsioti unglaublich berührend zum Domhimmel hinaufgespielt wurde und einen wunderbaren Kontrast zu den vokalen Glanzleistungen des Ensembles bot. Auch charmant: Die Bewegung, die während des Konzerts stattfand und die im Handumdrehen eine äußerst interessante Akustik-Gesamtlage zauberte.

Egger an der Truhenorgel

Denn es war nicht nur der Dialog zwischen Egger an der Truhenorgel und Simon Müller an der großen Orgel, der Bewegung in das Konzert brachte, sondern auch oder vor allem die Positionsveränderungen des Chors. Während das Ensemble für ein Werk beispielsweise einen Halbkreis um die vordersten Bänke bildete, reihte es sich für ein weiteres Stück an den Eingangstreppen auf. Der durch diesen simplen Trick geschaffene Effekt: Ein neues Kennenlernen der vokalen Schwingungen, die je nach Position aufgrund der ganz eigenen Domakustik unterschiedlich daherkamen, dabei aber immer eines blieben – nämlich ganz und gar wunderbar. Somit war das jüngste Domkonzert wieder einmal ein großer Wurf und zugleich ein Adventskonzert, das durch eine ambitionierte Werkauswahl die Dunkelheit vor der Geburt des Heilands einzigartig ausformulieren konnte.

Nach rund 70 Minuten war dann eines völlig klar: Sich besinnlich und festlich auf das Christkind freuen, geht immer noch am besten bei einem Freisinger Domkonzert unter der planerischen Federführung von Egger. Richard Lorenz

