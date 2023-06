Ärger vor den Freisinger Schlüterhallen: Neue Parkregelung sorgt für Unmut

Von: Andreas Beschorner

Zwei statt bisher drei Stunden: Die Höchstparkdauer auf dem Parkplatz vor den Schlüterhallen wurde reduziert – sehr zum Ärger von Kunden. © Lehmann

Die kostenlose Aufenthaltsdauer auf dem Parkplatz vor den Schlüterhallen wurde gekürzt. Einige Kunden ärgern sich deshalb. Die Betreiber erklären die Änderung.

Freising – Mit satten 20 Euro ist man dabei, wenn man an den Schlüterhallen die Höchstparkdauer überschreitet. Dass diese jetzt von drei auf zwei Stunden reduziert wurde, sorgt bei den Nutzern für Unmut. In der Facebook-Gruppe „Treffpunkt Freising“ etwa kündigt manch User an, dort nicht mehr einzukaufen, von „Abzocke“ ist die Rede und von dem „größten Witz“. Doch Eigentümer, Verwalter und Betreuer haben ihre Gründe für die Maßnahme.

Die Erklärung

Verantwortlich für die Umstellung der Parkzeit, die im Netz schon zu Aufrufen geführt hat, den Parkplatz zu blockieren, ist der Eigentümer, die Saller Bau GmbH aus Weimar. Die hat aber die Arcos Facility Management GmbH & Co. KG mit derselben Firmenadresse in Weimar – also auch ein Teil der Saller-Unternehmensgruppe – mit der Verwaltung der Immobilien betraut. Marcel Decker von Arcos kann sich also im FT-Gespräch auf den Eigentümer berufen, der diese Regelung beschlossen habe.

Die Gründe für diese Entscheidung kennt er freilich: Gerade am Wochenende sei der Parkplatz „extrem ausgelastet“, die Auslastung der Tiefgarage hingegen liege bei gerade mal 15 Prozent. Um dieses Missverhältnis etwas zu entzerren, habe man entschieden, die Maximalparkdauer oberirdisch auf zwei Stunden zu verkürzen, gleichzeitig aber die kostenlose Nutzung der Tiefgarage bei vier Stunden zu belassen. Die Hoffnung: So gebe es weniger Ärger mit Kunden, die an Wochenenden keinen oder kaum einen Parkplatz finden, und biete trotzdem für ein längeres Einkaufen in den Schlüterhallen die Tiefgarage an.

Diese Sichtweise bestätigt Tamara Oertel, Pressesprecherin der ParkDepot aus München, die die Aufträge der Saller-Gruppe in Freising ausführt: Generell herrsche am Standort Schlüterhallen besonders zu Stoßzeiten, zum Beispiel am Wochenende, eine hohe Auslastung, so Oertel auf FT-Nachfrage. Ziel des Eigentümers sei es aber, dass jeder die Schlüterhallen nutzen könne, indem er einen Parkplatz finde, um seine Einkäufe zu erledigen.

Den Durchschnitt berechnet

Wichtig: Die durchschnittliche Parkdauer von Kunden der Schlüterhallen betrage rund 45 Minuten, wie man aus der digitalen Parkraumbewirtschaftung mittels Kennzeichenscanner weiß. Um also sicherzustellen, dass jeder Kunde einen Parkplatz finde, „musste“ die Höchstparkdauer von drei Stunden auf zwei Stunden reduziert werden.

Auch Oertel verweist auf die Tiefgarage: „Falls ein Kunde bereits vorab weiß, dass er mehr Zeit für seinen Einkauf benötigt, bietet die Tiefgarage mit vier Stunden kostenfreiem Parken eine Alternative.“ Grundsätzlich bestehe in Freising durch die Nähe zum Flughafen München die Notwendigkeit der Parkraumbewirtschaftung, betont Oertel.

Noch etwas ist ihr und auch Decker wichtig: Sollte ein Kunde aus einem triftigen Grund die geltende Höchstparkdauer überschreiten und ein Bußgeld fällig werden, könne er sich beim ParkDepot Kundenservice melden: www.park-depot.com/kontakt-autofahrer. Und auch wenn es wegen der Schließung des CineradoPlex gerade nicht notwendig ist: Kinobesucher konnten und könnten ihren Parkschein mit einer App auf sechs Stunden verlängern.