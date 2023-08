Freisings PI-Chef mahnt alle Volksfestgänger: „Aggressives Verhalten wird nicht toleriert“

Von: Andrea Beschorner

Das Konzept, wie die Polizei auf dem Freisinger Volksfest auftreten möchte, steht seit langem. PI-Chef Andreas Wegmaier geht die Dinge positiv an: „Mir ist wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen ansprechbar sind und kommunikativ auftreten.“ © Lehmann

Wenn am 1. September das Volksfest in Freising beginnt, wenn in der Luitpoldanlage wieder zehn Tage lang Ausnahmezustand herrscht, hat in diesem Jahr in Sachen Sicherheit einer das Sagen, der in Freising noch realtiv neu ist: PI-Chef Andreas Wegmaier. Doch der ist guter Dinge.

Freising – Dass, nachdem am 1. September auf dem Freisinger Volksfest das erste Fass Bier angezapft wird, die Polizei mehr zu tun hat, als sonst, ist kein Geheimnis. Und weil das Freisinger Volksfest heuer ausgerechnet parallel zur Internationalen Autoausstellung in München stattfindet, sind die Freisinger Polizeibeamtinnen und -Beamten ziemlich auf sich gestellt. „Die IAA fordert die Bayerische Polizei kräftemäßig extrem, sodass wir ohne Unterstützung durch andere Polizeikräfte das Volksfest Freising mit eigenen Kräften stemmen müssen“, sagt Polizeirat Andreas Wegmaier.

Volksfestmäßig ist der neue PI-Chef zwar schon erprobt – so war er in seiner Zeit bei der PI Erding häufig als Einsatzleiter in der dortigen Wiesenwache tätig. Das Freisinger Volksfest kennt jedoch bislang nur aus Erzählungen.

Kontaktaufnahme ist wichtig

Schnell wird im Gespräch mit dem neuen Leiter der PI Freising klar, dass es sich hier um einen Optimisten handelt. „Es ist eine wunderbare Möglichkeit, gleich zu Beginn meiner neuen Tätigkeit mit den Ansprechpartnern der beteiligten Behörden in Kontakt zu kommen“, sagt er im Hinblick auf diese große Herausforderung, sofort die Verantwortung für die Sicherheit des Volksfests zu übernehmen. Das Konzept, wie die Polizei auf dem Freisinger Volksfest auftreten möchte, steht seit langem. Und auch darin wird klar, dass PI-Chef Wegmaier die Dinge positiv angeht: „Mir ist wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen ansprechbar sind und kommunikativ auftreten. Das Volksfest bietet hier die Möglichkeit mit den Freisinger Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten.“

Aggressives Verhalten wird nicht toleriert

Nichtsdestotrotz kündigt er an, strafbares Verhalten rigoros zu verfolgen und so die Gefahren für die friedlichen Volksfestbesucher so gering wie nur möglich zu halten. „Ob alkoholisiert oder nicht: aggressives Verhalten wird nicht toleriert“, sagt Wegmaier. Dabei seien es freilich die Jüngeren, die man besonders im Auge haben werde – nicht zuletzt auch in Bezug auf den Alkohol.

Polizeirat Andreas Wegmaier: „Das Volksfest bietet hier die Möglichkeit mit den Freisinger Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten.“ © Lehmann

Auf die Frage, ob der bei solchen Festen das größte Problem sei, spricht Wegmaier Klartext: „Bei einem Großteil der polizeilichen Einsätze im Zusammenhang mit Volksfesten ist Alkohol im Spiel.“ Sein Wunsch wäre daher für die Zukunft, dass hochprozentiger Alkohol und entsprechende Mischgetränke auf und um den Volksfestplatz nicht vertrieben werden, wie er sagt. Hierzu bedarf es für die kommenden Jahre weiterer Absprachen mit der Stadt Freising.

Sein Appell an alle Volksfestbesucherinnen und -Besucher: „Genießt das Volksfest, feiert gemeinsam und friedlich, habt eine schöne Zeit und lasst im alkoholisierten Zustand den fahrbaren Untersatz schon rein vorsichtshalber stehen.“

Polizeirat Andreas Wegmaier ist sich sicher: „Wenn das alle Besucher so beherzigen, haben wir als Polizei nichts zu beanstanden, es gibt keinen größeren Ärger und alle eingesetzten Sicherheitskräfte können sich aufgrund des friedlichen Verlaufs darauf konzentrieren, ihre Arbeit zu machen und dabei auch noch mit den Festbesuchern in Kontakt zu treten.“ In diesem Sinne: Auf ein friedliches Freisinger Volksfest.