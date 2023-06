„Aiwanger agiert hemmungslos im Stile Trumps“: Freisinger Grünen-Abgeordnete erhält vom Gegner recht

Von: Andreas Beschorner

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat mit seinem Auftritt auf der Kundgebung in Erding viel Kritik geerntet. © Matthias Balk/dpa

Hubert Aiwangers Auftritt bei der Demo gegen die Heizungspläne der Ampel sorgt noch immer für Aufregung. Auch in Freising - nicht nur beim politischen Gegner.

Freising - Grünen-MdL Johannes Becher ist von dem Kurs, den CSU und FW vor der Landtagswahl nun eingeschlagen hätten, schon fast erschrocken: Söder behaupte fälschlicherweise, die Grünen würden die „zwanghafte Veganisierung und zwanghaftes Gendern“ wollen, zitiert er den Ministerpräsidenten. Und „Aiwanger agiert hemmungslos im Stile Trumps“, so Becher. Für ihn ist klar: „Die ranghöchsten Vertreter Bayerns driften im Wahlkampf ab, und das ist eine gefährliche Entwicklung für die Demokratie.“

Dabei erlebe er CSU und FW vor Ort ganz anders. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle diesen neuen Populismus-Kurs mittragen.“ Und recht hat er. „Die Wortwahl von Hubert Aiwanger ist leider unangemessen“, sagt Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann. Denn: „Wir leben in einer Demokratie, und deshalb braucht man auch niemanden aufzufordern, diese von irgendwo zurückzuholen – schon gar nicht als Regierungsmitglied mit besonderer Verantwortung.“ Der Freisinger Stimmkreisabgeordnete und CSU-Kreischef warnt weiter eindringlich: „Populismus am rechten Rand ist brandgefährlich und gefährdet unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Und wenn man da vor über 10 000 Leuten auf der Bühne steht, kann das Adrenalin schon mal dafür sorgen, dass so etwas rausrutscht.

Freilich: Söder habe da, eben anders als Aiwanger, alles richtig gemacht: „Der Ministerpräsident hat durch seine klare Abgrenzung zur AfD und eigene Vorschläge zum Heizungsgesetz vorgemacht, wie eine derartige Debatte verantwortungsvoll zu führen ist: Die Sorgen der Menschen aufzunehmen und dabei die demokratischen Grundregeln zu betonen.“

Johannes Becher (Grüne) sieht in Aiwangers Auftritt eine gefährliche Entwicklung für die Demokratie. © Kathrin Schierl Fotografie

Leichte Kritik an Aiwanger kommt sogar aus den eigenen FW-Reihen. Dessen Partei- und Landtagskollege Benno Zierer (FW) gibt zu, dass er „den Satz mit ,Demokratie zurückholen’ so nicht gesagt“ hätte. Das große Aber: „Es hat wenig mit Demokratie zu tun, wenn die Ampel mit erhobener Nase gegen die Mehrheit der Menschen regiert.“ Und das habe Aiwanger deutlich machen wollen.

Viele Menschen sind genervt von diesem Stil der plumpen Beleidigung des politischen Mitbewerbers.

Zierer nimmt seinen Bundesvorsitzenden weiter in Schutz: „Wir wissen, dass er gerne sehr zugespitzt formuliert. Und wenn man da vor über 10 000 Leuten auf der Bühne steht, kann das Adrenalin schon mal dafür sorgen, dass so etwas rausrutscht. Ich glaube nicht, dass er sich diesen Satz so vorher überlegt hat oder sogar in alten Trump-Reden gewildert hat.“ Gerade um Bürgerinnen und Bürger vom rechten Rand und von der AfD wieder „in die Mitte zurückzuholen“, brauche es eben eine deutliche Sprache, so Zierer.

Benno Zierer (FW) hätte nicht jeden Satz so gesagt wie sein Parteifreund. © FT-Archiv

Becher sieht das anders: Seines Erachtens seien „viele Menschen genervt von diesem Stil der plumpen Beleidigung des politischen Mitbewerbers“. Von seriöser Politik dürfe man erwarten, dass in einer konstruktiven Art und Weise um die besten Lösungen gerungen wird. Freilich: Der Klimawandel erfordere große Veränderungen in Verantwortung für die kommenden Generationen.

Der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes gehe mit dem schrittweisen Ausstieg aus Öl und Gas in die richtige Richtung, so Becher. Und mit der Einigung, die die Ampel-Regierung am Dienstag erzielt habe, seien nun auch wichtige Anpassungen vorgenommen worden, die den bayerischen Grünen wichtig seien – etwa beim Thema Holz. „Die Fristen wurden verlängert, und auch das ist positiv, weil jetzt für die Eigentümerinnen und Eigentümer mehr Zeit ist, sich Gedanken zu machen und die richtige Zukunftsentscheidung zu treffen.“ Bechers Fazit: „Unser Einsatz hat sich gelohnt.“

