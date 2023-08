Aktionsbündnis Radentscheid Freising: „Stellplätze am Straßenrand dienen rein der Bequemlichkeit“

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Zu gefährlichen Situationen für Radfahrer kommt es durch am Straßenrand parkende Autos an der Erdinger Straße immer wieder. Das soll sich jetzt ändern. © Lehmann

Das Aktionsbündnis Radentscheid verteidigt die Pläne an der Erdinger Straße und den Guten Ängern, dort für mehr Sicherheit für den Radverkehr zu sorgen - und hat nochmal alle Fakten zusammengetragen.

Freising – Zum Faktencheck hat das Aktionsbündnis Radentscheid Freising am Dienstag ins Büro der Grünen an der Freisinger Gartenstraße eingeladen. Die Stadträte Emilia Kirner, Ulrich Vogl sowie Jürgen Maghun und Andreas Kagermeier wollten, wie sie sagten, mit Fehlinformationen aufräumen. „Wir haben mitbekommen, dass sich viele doch nicht ganz wohl fühlen mit der Lösung – deshalb wollen wir noch mal die Fakten checken.“

Im Vertrag, den die Stadt Freising mit dem Aktionsbündnis geschlossen hat, ist das Ziel verankert, durch Maßnahmen wie die an der Erdinger Straße, die laut der Vertreter des Bündnisses noch heuer umgesetzt werden sollen, und auch den Plänen für die Guten Änger, die ihres Wissens nach für 2024 auf der Agenda stehen, bis 2027 ein lückenloses Netz für den Radverkehr zu schaffen.

Auf die Frage, warum der Schutzstreifen gerade da eingerichtet werden soll, berief sich Jürgen Maguhn auf die Auswertung der Zählstelle an der Korbiniansbrücke (Zahlen einsehbar unter https://www.freising.de/leben-wohnen/mobilitaet-verkehrswende/radverkehr). Gezählt wird seit April 2022. Der Trend zeige ganz deutlich, dass Sommer wie Winter geradelt wird, laut Maguhn seien sogar im kalten Dezember täglich durchschnittlich mehr als 2000 Radler gezählt worden.

Ulrich Vogl ging auch auf die Art und Weise ein, wie die Gegner sich zu der Maßnahme äußern. „Es ist nicht anständig, hier Jung gegen Alt auszuspielen, die Stellungnahmen sind spalterisch“, sagte Vogl und betonte, dass vom fünf- bis zum 90-jährigen Radlfahrer alle Altersgruppen vertreten seien.

Eines war dem Quartett beim Faktencheck besonders wichtig: „Sämtliche laut Stellplatzsatzung erforderlichen Parkflächen für das Gewerbe und für die Arztpraxen werden in Tiefgaragen und Außenparkanlagen auf den je eigenen Grundstücken nachgewiesen.“ Dass Kunden immer einen Parkplatz direkt vor der Haustür des jeweiligen Geschäfts haben wollen, sei laut Vogl der Gewohnheit geschuldet. Die gelte es nun, mit der Sicherheit für Fahrradfahrer abzuwägen. Freilich sei es etwa für ein Ärztehaus mit einem gewissen Aufwand verbunden, die Patienten einzeln in die Tiefgarage zu lassen. Aber auch hier müsse man sich der Sicherheit für die Radler unterordnen.

Das fresch-Parkhaus besser anbinden

Neben den bereits bekannten Plänen, an der Oberen Pfalzgrafstraße Kurzparkzonen, begrenzt auf vier Stunden, einzurichten und so einen Teil der 35 direkt an der Erdinger Straße entfallenden Parkmöglichkeiten aufzufangen, stellten die vier noch eine neue Idee vor: Das fresch-Parkhaus mittels eines neuen Weges entlang des Schwimmbads direkt mit dem Zentrum zu verbinden. „Das bedeutet einen Fußmarsch von nicht einmal 200 Metern“, erklärte Ulrich Vogl.

Kirner: „Wer nicht 200 Meter laufen kann, kann sicher auch nicht Autofahren“

In Bezug auf Arzt- und Therapiepraxen sagte Emilia Kirner, dass Menschen, die nicht 200 Meter laufen können, sicher auch nicht Autofahren können und von Angehörigen dann einfach vor der Praxis „abgesetzt und später wieder eingesammelt werden“.

Ulrich Vogl wollte nicht unerwähnt lassen, dass es etwa „einen großen Autohändler gibt, der 30 bis 40 abgemeldete Kfz auf seinem Grundstück stehen hat, und jetzt die Welt unter geht, weil ein paar Parkplätze an der Straße wegfallen.“ Und wieder kam er zu dem Fazit: „Die Parkflächen direkt vor der Tür dienen rein der Bequemlichkeit.“ Im Bereich der Guten Änger fallen laut Kirner 42 Parkflächen weg, 26 neue werden geschaffen und Dauerparker aus dem Gewerbegebiet mittels Kurzparkzonen verbannt. An oberster Stelle stehe künftig die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Schulzentrum.

Andreas Kagermeier zur Information der Betroffenen: Stadt ist in der Bringschuld

Auf die Frage, wieso die Betroffenen nicht vorab eingebunden worden seien, waren die Vertreterin und Vertreter des Aktionsbündnisses sich einig, hier nicht die richtigen Ansprechpartner zu sein. Eine Meinung dazu hatten sie dennoch. So fand Emilia Kirner, dass alle Beschlüsse dazu in öffentlichen Sitzungen gefasst worden seien, „die sie ja hätten besuchen können“. Ulrich Vogl erklärte es damit, dass die Stadt einfach wahnsinnig viel zu tun habe. Jürgen Maguhn wusste von einem Infotreffen, dass Mobilitätsmanager Dominic Fuchs, abhalten wollte, aber schlechtes Wetter dazwischen gekommen sei.

Nur Andreas Kagermeier sah es etwas anders: Er betonte, dass hier eine Bringschuld der Stadt und keine Holschuld seitens der Bürgerinnen und Bürger vorliege.

Die betroffenen Gewerbetreibenden sehen das alles ganz anders.