Das wertvollste Geschenk ist das Leben

Heute kämpft der ganze Freistaat gegen Blutkrebs. Der Aktionstag „Bayern gegen Leukämie“ will Menschen motivieren, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Und damit Leben zu retten. Leben wie das von Vincent Kammerloher aus Freising. Heute ist Kammerloher 26 Jahre.

Freising – Mit 22 Jahren erhielt er die niederschmetternde Diagnose: chronisch myeloische Leukämie. Blutkrebs also. Ein Jahr hatte man damals Zeit, um einen geeigneten Stammzellenspender zu finden und damit das junge Leben von Vincent Kammerloher zu retten. Und es ist gelungen. Heute, mit 26, gilt Kammerloher als geheilt. Dass möglichst viele Menschen, die diese oder eine ähnliche Diagnose erhalten, die schwere Krankheit überleben, dafür kämpft Kammerloher seitdem. Und deshalb appelliert er auch an die Menschen, an dem heutigen Aktionstag „Bayern gegen Leukämie“ teilzunehmen, zu dem die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) und der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes gemeinsam aufrufen. Zum dritten Mal seit 2016 findet dieser Tag statt. Jeder zehnte Leukämie-Patient findet noch immer keinen Spender. Und das sind mehr als 1000 Menschen pro Jahr in Deutschland. Mehr als 1000 Blutkrebs-Patienten, die ihre Krankheit nicht überleben, weil es keinen Spender gibt. Dem will man Abhilfe schaffen: An über 200 Stellen in Bayern kann man heute testen lassen, ob man als Spender in Frage kommt. Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 45 testen lassen. Es ist die bisher größte Typisierungsaktion Bayerns. Und es geht ganz einfach: Jeder, der sich als Stammzellenspender registrieren lassen möchte, nimmt sich an einem dieser Orte ein Lebensretterset der Stiftung AKB mit, um sich später damit beim Hausarzt testen zu lassen, oder lässt sich gleich vor Ort registrieren. In Freising ist das im Landratsamt Freising bei der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus an der Landshuter Straße 31, im Gesundheitsamt an der Johannisstraße 8 (von 8 bis 12 Uhr) und bei der DAK an der Max-Lehner-Straße 31 möglich.

Entweder nimmt der Hausarzt dann später Blut ab oder es wird mit dem Wattetupfer ein Wangenabstrich durchgeführt, die Probe wird dann portofrei an die AKB zurückgesandt, die Gewebemerkmale analysiert und dann anonym im weltweiten Spendernetz gespeichert. Lebensretter zu werden, ist also ganz einfach, werben AKB und BSD dafür, sich heute einen Ruck zu geben und eine wahrlich gute Tat zu tun. Eine gute Tat, damit Menschen wie Vincent Kammerloher sagen können, dass dieses Verfahren funktioniert. Und damit Menschen wie Vincent Kammerloher für sich und auch für alle anderen sagen können: „Das wertvollste Geschenk im Leben ist das Leben selbst.“