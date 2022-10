Rauchmelder schlagen Alarm: Dicke Luft wegen angebranntem Essen

Teilen

Wegen angebranntem Essen musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen gleich zweimal ausrücken. © Symbolbild: Armin Forster

Gleich zweimal löste in den vergangenen Tagen angebranntes Essen Feuerwehreinsätze aus. Beide mal ging es glimpflich ab.

Freising - Erst rückte die Freisinger Wehr am Mittwoch gegen 10 Uhr mit 20 Einsatzkräften in die Katharina-Geisler-Straße aus, wo Anwohner einen ausgelösten Rauchmelder und Brandgeruch meldeten. Eine Bewohnerin hatte das Essen auf der Herdplatte stehen lassen. Die Wehr lüftete das ganze Haus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 2.55 Uhr, absolvierte dann die örtliche Feuerwehr in Zolling einen sehr ähnlich gelagerten Einsatz. Auch hier hatte in einem Mehrfamilienhaus (Rotnspeckstraße) ein Rauchmelder ausgelöst, weil das Essen auf dem Herd zu kokeln begann. Die 15 Einsatzkräfte beseitigten die verbrannte Mahlzeit und lüfteten das Haus kräftig durch.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.