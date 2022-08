„Alarmierend“: Notarzt-Versorgung in Hallertau und Landkreis Freising lückenhaft - Appell an Regierung

Die Notarzt-Versorgung im Raum Hallertau bzw. im Landkreis Freising ist lückenhaft. (Symbolbild) © Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa

Die Notarzt-Versorgung im Raum Hallertau/Freising ist lückenhaft. Mediziner und Bürgermeister appellieren nun an Verantwortliche und fordern Einblick in eine Studie.

Mainburg/Hallertau/Freising – Die Versorgung mit Notärzten in vielen Regionen Bayerns liegt im Argen. Auch im Hallertauer Raum droht die Situation zu kollabieren, da viele Schichten teilweise unbesetzt sind. Für Mainburgs Bürgermeister Helmut Fichtner ist es an der Zeit, einen drastischen Appell abzusetzen: „Es geht um Menschenleben!“ Unterstützt wird er dabei von seinen Bürgermeisterkollegen mit Rettungsstandorten, Alfred Holzner (Rottenburg) und Gerhard Betz (Nandlstadt), die jetzt bei einem Pressegespräch im Beisein der Notärzte Dr. Dominik Treffer und Andreas Harrieder allesamt ihren Unmut kundtaten.

Im Raum Freising nur in 77 Prozent der Einsätze Notarzt verfügbar

Laut der anwesenden Ärzte verlaufe im Mainburger Raum bei einer Quote von 82,4 Prozent fast jeder fünfte Einsatz ohne Notfallmediziner, im Freisinger Bereich sollen die Zahlen sogar noch alarmierender sein: 77,6 Prozent. Dass weiche erheblich vom statistischen Durchschnitt im Freistaat ab, der laut Kassenärztlicher Vereinigung Bayern (KVB) aktuell auf 94 Prozent gesunken sei.

Eine Verbesserung der Notarztsituation forderten beim Pressegespräch in Mainburg (v. l.) die Ärzte Andreas Harrieder und Dr. Dominik Treffer sowie Mainburgs Bürgermeister Helmut Fichtner, sein Rottenburger Amtskollege Alfred Holzner und Nandlstadts Gemeindeoberhaupt Gerhard Betz. © HELLERBRAND

Um über das große Ganze generell einen Überblick zu erhalten, auch anhand konkreter Zahlen, sei vom Innenministerium als oberste Rettungsdienstbehörde eine Studie in Auftrag gegeben worden. Ziel: die Notarztsituation in Bayern detailliert zu beleuchten, um dann Verbesserung zu schaffen.

„Stresstest“-Studie liegt Innenministerium vor - bleibt aber unter Verschluss

Laut den Teilnehmern liegt diese Studie, die von der TU München angefertigt wurde und das ganze System einem „Stresstest“ unterworfen habe, seit Oktober vor – werde jedoch vom Innenministerium nicht veröffentlicht.

Welche Folgen aktuell zu verzeichnen seien, schilderten die Anwesenden an konkreten Fällen. Etwa dem eines Patienten mit Herzinfarkt, der glücklicherweise überlebte. Von Glück muss man deshalb sprechen, denn zuvor führte die Reise im Rettungswagen wegen dem abgemeldeten Herzkatheterlabor des Mainburger Krankenhauses über zwei Landkreise nach Landshut. Eine gefährliche Odyssee.

Freising jeden vierten Tag nicht besetzt, Mainburg an jedem fünften

Auch Gerhard Betz, vor seiner Zeit als Bürgermeister Rettungssanitäter, informierte aus der Praxis. Wenn der Standort in Nandlstadt verwaist sei, käme der Notarzt aus Geisenfeld (Kreis Pfaffenhofen), was dann in diesem Zuständigkeitsbereich die Situation verschärfe. Bis zur kompletten Abwicklung dauere ein Einsatz meist nicht unter zwei Stunden, so Betz, mit der Folge, dass weitere Gebiete nur knapp oder gar nicht besetzt seien. Überaus unbefriedigend und alarmierend sei diese Situation auch auf medizinischer Seite, wie der Sprecher der Mainburger Notärzte, Dr. Dominik Treffer, und Andreas Harrieder analysierten.

Denn die notärztliche Versorgung sei übergreifend bei vielen der 299 Notarztstandorten Bayerns nur zart gesponnen. Die Fakten sehen laut Treffer so aus: „Mainburg ist an einem von fünf Tagen nicht besetzt, in Freising ist es sogar jeder vierte Tag“. Der Offene Brief der Bürgermeister ans Innenministerium soll nun auf die kritische Versorgungslage hinweisen, damit die Studie veröffentlich wird – und Bewegung in die Sache kommt.

Martin Hellerbrand

