Mit jungen Kräften in den Wahlkampf: Alina Graf will für die SPD in den Landtag

Von: Nico Bauer

Junges Nominierungspaket: (v. l.) Victor Weizenegger, Alina Graf und Michael Firlus kandidieren. © Lehmann

Die Freisinger Sozialdemokraten wollen mit jungen Kräften bei den Wahlen 2023 erfolgreich sein. Als Direktkandidatin schicken sie Alina Graf aus Neufahrn ins Rennen.

Giggenhausen – Nun haben die Freisinger bei der Landtagswahl im kommenden Jahr auch eine weibliche Option: Seitens der SPD wurde Alina Graf als Kandidatin nominiert. Derzeit beträgt der Frauenanteil im Bayerischen Landtag überschaubare 26,8 Prozent. Diese Zahl trug Alina Graf (30) aus Neufahrn vor und bot sich an für eine Steigerung. Bei der Landtagswahl im kommenden Jahr schickt die SPD sie als Direktkandidatin ins Rennen.

Alina Graf stellte gleich zu Beginn bei ihrer selbstbewussten, erfrischenden, fast frechen Vorstellung die Frage, die sie in den nächsten Monaten öfters beantworten muss: „Was will denn die zugezogene Kölnerin im bayerischen Landtag?“ Schnell machte sie deutlich, dass sie in Bayern längst heimisch ist und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU München in Freising auch den Landkreis als zukunftsfreundliche Forschungsregion gut vertreten kann. Die stellvertretende Vorsitzende der Jusos im Landkreis sprach über jüngste Krisen wie Corona oder Krieg, „bei denen CSU und Freie Wähler wie ein Kartenhaus zusammenklappen“.

10H-Regel bei Windrädern: „Das hat fatale Konsequenzen“

Unter Vorgaben wie der 10H-Regel bei Windrädern („Das hat fatale Konsequenzen“) würden gleichermaßen Bürger und Wirtschaft leiden. Sie möchte dazu beitragen, dass Bayern ein Innovationsmotor wird und einen attraktiven, finanziell attraktiven ÖPNV anbietet. Nach der Pandemie („Die soziale Kluft hat sich vergrößert“) brauche der Freistaat nun auch einen Politikwechsel.

Der Attenkirchener Bürgermeister Mathias Kern erinnerte daran, dass nach der Landtagsabgeordneten Carmen König seit 1994 nur Männer kandidiert hatten, und keiner habe es geschafft. „Vielleicht ist das ja ein gutes Omen“, sagte Kern. „Wir haben hier eine sehr gute Kandidatin.“ Bei der Aufstellung bekam sie alle 42 Stimmen und wurde mit 100 Prozent nominiert.

Alina Graf ist stellvertretende Juso-Vorsitzende, vor ihr steht in der SPD-Jugendorganisation Michael Firlus. Der 22 Jahre junge Nörtinger wurde mit 41 Stimmen bei einer Enthaltung als Kandidat für den Bezirkstag gewählt. Er machte bei seiner Vorstellung deutlich, dass die Bereiche Bildung und mentale Gesundheit seine Schwerpunkte sein sollen. Firlus weiß als Kirchdorfer Gemeinderat, wie schwer sich kleinere Kommunen tun, die ab 2026 rechtlich zugesicherte Ganztagsschule umzusetzen. „Der Bezirk muss uns kleinere Gemeinden unterstützen“, sagte der Juso-Kreisvorsitzende. Zudem müsse der Beruf des Lehrers attraktiver gemacht werden, um junge Leute für diese Karriere zu gewinnen. Bezüglich der Beratung und Betreuung bei psychischen Krankheiten sei Bayern gerade in ländlichen Bereichen nicht so gut aufgestellt.

Der 27 Jahre junge Victor Weizenegger stellte sich der Versammlung als Zweitstimmenkandidat für die Bezirkstagswahl vor. Er ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Eching und passt zu dem jungen Nominierungspaket der SPD im Landkreis Freising. Auch diese Wahl der Delegierten erfolgte einstimmig. Weiter wurden die Delegierten für die Bezirksversammlung gewählt. Alina Graf und Andreas Mehltreter bekamen die meisten Stimmen und sind die zwei Delegierten des Landkreises. Als erste Vertreter stehen Michael Firlus und Victor Weizenegger parat.

