All Star Rock Klassiker in Freising: „Größter Chor Oberbayerns“ feiert „seine“ Legenden sechs Stunden lang

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Jubeln, klatschen, grölen: Wenn man die Freisinger Rockfans ruft, kommen sie und feiern – gut gelaunt, mit Rhythmusgefühl und Leidenschaft. Selten war der Marienplatz so voll wie an diesem Sommerabend. © Lehmann

Selten war der Freisinger Marienplatz so voll: Etliche Rockfans feierten am Freitag die All Star Rock Klassiker - und das stundenlang.

Freising – Ach, welch’ Wonne! Die Bässe lassen die Magenwände vibrieren, die Sänger strapazieren ihre Stimmbänder, harte Riffs der E-Gitarren kommen aus den Boxen, Drums treiben an, die Keyboarder legen mal flauschige, mal kratzige Klangteppiche aus. Es ist All Star Rock Klassiker 2022 auf dem Freisinger Marienplatz. Nach zwei Jahren Zwangspause war das legendäre Open Air am Freitag wieder zurück in Freisings guter Stube. Und wie!

Es war kurz nach 20 Uhr, da betraten die ersten der All Stars die Bühne. Zu Beginn ein Song, der so etwas wie das Motto der folgenden vier Stunden sein sollte: „Rock’n me“ von der Steve Miller Band. Wie ausgehungert das Volk nach solch einem Event war, spürte man nach den ersten Takten. Mitklatschen, mitsingen, beim Refrain die Bierflasche in die Luft recken – alles, was zu einer richtig krachenden Rockfete gehört, war von Anfang an da.

Heizten den Rockfans ordentlich ein: Zwischendrin standen die All Stars (v. l.) Helge Köckert, Georg „Tollo“ Miedl, Evi Melzer und Kalle Wallner gemeinsam auf der Bühne. © Lehmann

Da tat sich „der größte Chor Oberbayerns an diesem Tag“, wie die Menge einmal betitelt wurde, gar nicht schwer, bei „Have you ever seen the rain“ von Creedence Clearwater Revival ebenso mitzugrölen wie bei „Piece of my heart“ von Janis Joplin. Auf Freisings Rock-Fans ist Verlass: Wenn man sie ruft, kommen sie – gut gelaunt, mit einem breiten Lächeln im Gesicht, mit jeder Menge Rhythmusgefühl und Leidenschaft im Blut. Und mit dem Willen, sich, den Rock und vor allem die Musiker auf der Bühne zu feiern.

Zu hören war alles, was an Rock-Größen der 60er bis 80er Jahre Rang und Namen hatte: Eric Clapton, Rolling Stones & Co. gaben sich ein Stelldichein, von „Lay down Sally“ bis „Sympathy for the devil“ war alles dabei. Das waren die Rock Klassiker.

Was die All Stars betraf, funktionierte auch nach zwei Jahren Pause das Konzept des Open-Air-Konzerts genauso grandios wie seit über 30 Jahren: Man – in diesem Fall sind das Yogi Lang und Kalle Wallner von RPWL – trommle an Musikanten aus Freisinger Landen alles zusammen, was Rang und Namen hat, lasse sie nacheinander und gemeinsam zum Mikro greifen, die Gitarren bearbeiten, die Bässe wummern und die Drums schlagen, vereine so Hobby- mit Halbprofi- und auch Profimusiker: Fertig ist ein Line-up, wie man es eben nur einmal im Jahr zu sehen und zu hören bekommt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nur ein Beispiel dafür, wie mitreißend solche Kombinationen sein können, war das Sängerinnen-Trio Conny Kreitmeier, Evi Melzer und Elke Hausmaninger: drei – im besten Sinn des Wortes – Rockröhren, die mal als Frontfrau solo, mal im Duett und auch als Trio, mal auch als exquisiter Background-Chor dem Vier-Stunden-Spektakel ihren Stempel aufdrückten.

Dabei waren es eigentlich sogar sechs Stunden, in denen die Domstädter Wetter, Stimmung und Musik genießen konnten: Denn erst mit Ralf Richards und dann mit Louis Thomaß & Peter Voice gab es zum Auftakt zwei Vorbands der etwas sanfteren Sorte. Lautstark mitsingen und den Stars auf der Bühne huldigen – das freilich blieb den All Stars vorbehalten. So gab es auf die an die Masse gerichtete Frage „Geht’s euch gut?“ nur eine Antwort: „Jaaaa!“ Und schon ging’s weiter mit stampfenden Bässen, herrlichen Gitarrensoli, krachenden Drums und Stimmen, die alles herausholten, was die Stimmbänder hergaben. Welch’ Wonne!

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising