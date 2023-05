Alarmierende Bilanz: Armut erreicht auch im Kreis Freising bereits alle Schichten

Wie teuer wird es wohl an der Kasse? Die Inflation zwingt immer mehr Menschen finanziell in die Knie. © Martin Wagner/imago

Die Bilanz der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft: Es gibt immer mehr von Armut Betroffene im Landkreis. Und viele Menschen werden abgehängt.

Freising – Sämtliche Anwesenden beim jüngsten Treffen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Freising waren sich einig: Die Armut nimmt im Landkreis Freising zu, wird sichtbarer und immer mehr zu einem Thema für Hilfs- und Unterstützungsorganisationen. Bei einem Brainstorming forschten die Anwesenden am Mittwochnachmittag nach den Gründen und Lösungsansätzen.

Auf die Tagesordnung der PSAG-Vollversammlung wurde das Thema Armut im Landkreis Freising aus einem bestimmten Grund genommen: „Es beschäftigt uns immer mehr, wir werden damit immer häufiger konfrontiert“, so die PSAG-Vorsitzende Vivian Rasemann. Aus dieser neuen Qualität der Problematik würden laut Rasemann einige Fragen entstehen, wie etwa: „Wie müssen wir mit den Menschen umgehen, wie ist deren Versorgung geregelt und wo rutschen sie raus?“

Wie umfang- und vor allem facettenreich das Problem ist, wurde dann auch schnell in den dafür gebildeten Kleingruppen deutlich. „Armut ist vor allem ein Frauenthema und eines von vielköpfigen Familien“, betonte Prop-Leiterin Bärbel Würdinger – zudem seien Frauen oftmals mit einer hohen Schamgrenze behaftet. Zur Tafel zu gehen sei für viele schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit.

Armut im Kreis Freising: Tafel ist zunehmend überfordert

Apropos Tafel: Hier hakte BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl ein, der betonte, dass es häufig hinten und vorne nicht mehr reichen würde, weil eben immer mehr Bürger dort Lebensmittel abholen. „Wir müssen zukaufen – und das ist ja eigentlich nicht die Idee einer Tafel.“ Nicht verstehen konnte das Stephanie Marenbach, die aktuell beim Gesundheitsamt Freising tätig ist: „Die Mülleimer sind voll mit Essen, aber die Tafeln haben nicht genügend, wie kann das sein?“. Hier müsse ihrer Meinung nach noch mehr an einem Netzwerk gearbeitet werden, um Lebensmittel zu retten.

Was Christian Jotter (Caritas) anmerkte: „Viele unter 30 Jahren erleben heutzutage ihre ersten Krisen. Sie wollen ihr Leben alleine im Griff haben, scheitern und stehen plötzlich vor dem Thema Armut.“ Hier setzten einige der Gruppen auch an, nämlich an einer erweiterten Definition der Begrifflichkeit. Denn Armut sei nicht mehr nur ein Thema im Bereich Niedriglohnsektor oder Arbeitslosigkeit, sondern könne sämtliche Schichten betreffen, etwa wenn gut bezahlte Jobs verloren, Partnerschaften in die Brüche gehen oder sich Betroffene zu spät Hilfe suchen.

Zur finanziellen Notlage kommt auch noch eine Kontakt-Armut

„Das ist eigentlich kein klassisches Caritas-Klientel“, sagte Jotter. Was zu der finanziellen Armut immer häufiger dazukomme: Eine Kontakt-Armut, verstärkt durch die Pandemie, wie Jotter ausführte. Zudem falle ihm auf: „Für den digitalen Bereich fehlt auch jungen Leuten oft das Geld für Geräte und ähnliches, sie werden abgehängt.“ Die ältere Generation hingegen komme oftmals nicht mehr gut zurecht mit der voranschreitenden Digitalisierung, für die sowieso oft kein Geld da ist, was dann wiederum zu einer Isolierung führe.

Armut hat also viele Gesichter – auch im Landkreis Freising. Lösungen dafür sind schwer zu finden, auch das wurde deutlich. Was möglich ist: niederschwellige Angebote der Beratung, das deutlichere Hinschauen per se, einfachere Anträge für Hilfeleistungen und ein zügigeres Abarbeiten von Auszahlungen durch das Freisinger Jobcenter – denn auch hier gibt es nach wie vor scheinbar Verbesserungsbedarf. Richard Lorenz

