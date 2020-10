Allerheiligen in Freising: Öffentliche Gräbersegnung auf den großen Friedhöfen entfällt

Die Coronazahlen im Kreis Freising steigen. Daher finden auf den großen Friedhöfen keine Gottesdienste an Allerheiligen statt.

Freising – Jetzt ist es entschieden: Wegen der steigenden Coronazahlen haben die Pfarreien und die Stadt Freising gemeinsam entschlossen, auf den großen Friedhöfen der Stadt (St. Georgs-, Wald- und Neustifter Friedhof) an Allerheiligen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden zu lassen. Das teilte am Mittwoch Elisabeth Maier, die Verwaltungsleiterin des Pfarrverbands St. Korbinian und der Pfarrei St. Lantpert Freising mit.

Maier begründet: „Die üblicherweise sehr große Zahl an Friedhofsbesuchern macht es den Friedhofsverwaltungen dort unmöglich, die Einhaltung der Hygiene-Vorgaben zu gewährleisten.“ Auf den drei oben aufgeführten Friedhöfen werden die Gräber von Seelsorgern gesegnet. Die Friedhöfe sind zudem zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Eine kleine Anregung für Gebete am Grab liegt in den Kirchen zum Mitnehmen aus. Am Sonntagnachmittag gibt es zudem auf dem Stadtfriedhof meditative Musik zum Innehalten. Die Gläubigen sind darüber hinaus zu den Gottesdiensten an Allerseelen (Montag, 2. November) eingeladen, in denen Verstorbener gedacht wird.

Auf diesen kleinen Friedhöfen werden die Gräber gesegnet

Auf den folgenden kleineren Friedhöfen des Pfarrverbands wird es eine Gräbersegnung geben:

■ St. Jakob Vötting: 9 Uhr, Eucharistiefeier, anschließend Gräbersegnung

■ St. Ulrich, Hohenbachern: 9 Uhr Eucharistiefeier mit anschließender Gräbersegnung

■ St. Ulrich Pulling: 9 Uhr Wortgottesfeier, im Anschluss Gräbersegnung

■ St. Peter und Paul, Achering: 15 Uhr Andacht mit Gräbersegnung

■ St. Erhard Attaching: 10 Uhr Andacht mit Gräbersegnung

■ Bruder Konrad, Eittingermoos: 10 Uhr Eucharistiefeier, danach Gräbersegnung

■ St. Martin, Marzling: 12 Uhr nach dem Gottesdienst (11 Uhr)

■ St. Laurentius, Haindlfing: 12 Uhr nach dem Gottesdienst (11 Uhr)

■ St. Michael, Tüntenhausen: 10 Uhr nach dem Gottesdienst (9 Uhr).

■ St. Maria, Rudlfing: 14 Uhr Gräbersegnung

■ St. Stephanus, Großenviecht: 15 Uhr Gräbersegnung

■ St. Valentin, Altenhausen: 18 Uhr Gottesdienst, anschließend Gräbersegnung.

Wichtige Informationen

Es wird dringend darauf hingewiesen, dass alle Besucher der oben aufgeführten Gräbersegnungen eigenverantwortlich auf die Abstände achten müssen. Während der Gottesdienste sind auch auf dem Friedhof Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen. ft

