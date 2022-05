Freisinger Alpenverein hat Schulden abgetragen - und will bauen

Bei der Preisübergabe: (v. l.) Fabian Schlachter, Leander Peis, DAV-Vorsitzender Christian Rester und Slackliner-Star Lukas Irmler. © Lehmann

Viele positive Nachrichten gab es bei der Alpenvereinssektion Freising: Das Finale der Darlehens-Tilgung naht. Zudem will der Verein eine zweite Boulderhalle.

Freising – Die Sektion Freising des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat zwar auch unter Corona gelitten, steht aber nach wie vor gut da – auch finanziell. Das Ehrenamt wird hoch gehalten, das Engagement von Trainer und Betreuer beim größten Verein der Domstadt ist enorm. Dennoch brannte dem 1. Vorstand des DAV Freising Christian Rester bei den Schlussworten im Hofbrauhauskeller doch noch etwas unter den Nägeln, was er unbedingt loswerden wollte und kein neues Thema ist: Der Verein möchte sich baulich vergrößern, allerdings braucht er dafür Hilfe von der Stadt. „Hier und jetzt gibt es eine Willensbekundung von uns“, betonte Rester zum Abschluss der Jahreshauptversammlung. Der Standort Seilerbrückl würde laut Rester die Freisinger Sektion nämlich „dauernd beschäftigen“, denn der Verein will eigentlich aufgrund der hohen Nachfrage, vor allem beim Nachwuchs, eine zweite Boulderhalle samt Außenkletterbereich auf dem Areal errichten.

Problem: Der Grund gehört nicht dem Verein, sondern der Stadt Freising - und die habe zwischenzeitlich ringsherum sämtliche interessante Grundstücke erworben, um das Gebiet städtebaulich weiterzuentwickeln. Die Befürchtung von Rester: Der Verein werde bei dieser Entwicklungsfrage möglicherweise nicht ins Boot geholt. „Wir müssen aber hier unbedingt ein Baustein sein“, wie der Vorsitzende ausführte, damit sich der Verein die nächsten Jahrzehnte für nachfolgende Generationen weiterentwickeln könne. Um die 30 Jahre lang sei laut Rester die Kletterhalle ein Erfolgsmodell für die Region, davon 24 Jahre am aktuellen Standort. Und auch das betonte der Vorsitzende: „Wir sind eine offene Halle für Alle und kein exklusiver Verein. Das ist auch ein Service für die Stadt.“ Deshalb hoffe er schon, dass Freising dem Verein eine Chance gibt, sich zu vergrößern. „Es ist eben ein Geben und ein Nehmen“, so Rester. Um das Anliegen des Vereins nochmals zu unterstreichen, steht demnächst auch ein Gespräch mit der Freisinger Stadtbaumeisterin an, von dem sich Rester viel erhofft. „Es ist wichtig, dass wir unsere Anliegen gegenüber den Stadt deutlich kommunizieren und dieses nicht weiterhin wortlos vor uns her tragen“, so der Sektionsvorsitzende.

Gute Nachrichten

Überaus gute Nachrichten gab es von Martin Steinleitner, dem Schatzmeister der Sektion. „In fünf Wochen sind wir schuldenfrei“, so seine freudige Botschaft, die mit Applaus belohnt wurde. Hintergrund: Die eingestellten 50 000 Euro für die Setzberghütte werden aktuell doch nicht gebraucht und können deshalb zur Tilgung des noch einzig laufenden Darlehens verwendet werden.

Der Haushalt

Auch sonst schaut es für die Alpenfreunde mit einem Guthaben von 396 000 Euro finanziell sehr gut aus. Zum Haushalt: 2021 standen rund 422 000 Euro den Ausgaben von knapp 251 000 Euro gegenüber – bei der Kletterhalle beliefen sich die Einnahmen im Corona-Jahr auf rund 171 000 Euro, die Ausgaben auf knapp 222 000 Euro. Doch wie schaut es heuer aus? Erhofft sind Einnahmen von rund 358 000 Euro, denen Ausgaben von 372 000 Euro gegenüberstehen. Hier schlagen vor allem die Kosten für die Renovierung der Geschäftsstelle und die Darlehens-Tilgung zu Buche. Bei der Kletterhalle rechnet man mit 230 000 Euro Einnahmen und mit Ausgaben von 300 000 Euro.

Die Gästezahlen

Apropos Kletterhalle: Durch die Pandemie und Lockdowns gab es einen Knick bei den Gästezahlen. Besuchten 2019 noch 50 000 Sportbegeisterte das Kletterzentrum, waren es 2021 „nur“ knapp 24 000. Die gute Nachricht: Die Zahl der Kletterer nimmt wieder zu, heuer haben schon 16 000 ihr Können unter Beweis gestellt, davon kommen 60 Prozent aus den eigenen Reihen und knapp 9000 ohne Vereins-Anbindung.

Viel Engagement

Obwohl die Pandemie vieles eingeschränkt habe, sei laut Rester die Alpenvereins-Sektion nicht untätig gewesen, vor allem weil eben sämtliche Abteilungschefs mit viel Engagement und Herzblut alles am Laufen gehalten haben. Die Frage „macht ma jetzt auf oder ned?“ sei beispielsweise eine häufig gestellte beim Team der Setzberghütte in puncto Corona gewesen, vor allem habe aber die integrative Gruppe „Kunterbunt“ unter den Einschränkungen gelitten. Dennoch hätten alle Gruppen das Beste aus der Situation gemacht und eben weniger Touren abgehalten und das Angebot per se heruntergeschraubt.

Die magische Zahl

Um besondere Leistungen in der Sektion ganz besonders zu würdigen, haben die Freisinger vor zwei Jahren einen Wanderpokal, den „Goldenen Hackl“, ins Leben gerufen, der am Samstag vom ersten Träger des Preises, dem Slackliner-Star Lukas Irmler, gleich zwei engagierten und überaus erfolgreichen Sektionsmitgliedern übergeben wurde, nämlich Fabian Schlachter und Leander Peis. Was es außerdem demnächst beim Alpenverein Freising laut Rester zu feiern geben wird: „Wir nähern uns einer magischen Zahl. Bald haben wir 6000 Mitglieder!“ Richard Lorenz

