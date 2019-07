Als Kirk Douglas vor Freising aufkreuzte - als Wikinger

Freising hat als Drehort Karriere gemacht. Schon ganz früh am FS-Filmset: Kirk Douglas. Das erfuhr man bei der Langen Nacht der Freisinger Stadtführer.

Freising – Da entdeckten selbst die Freisinger ihre Stadt neu: Die „7. Lange Nacht der Freisinger Stadtführungen“ führte am Freitagabend zu manch verborgenen Orten. Auf den Spuren der Stadtgeschichte wandelten die vielen Besucher in Bierkellern, an Badehäusern, Brunnen, Mühlen und Wehren. In ganz vielen Facetten wurde die Freisinger Stadtgeschichte auch in den Kirchen oder am Stadtfriedhof lebendig. Der laue Abend brachte heuer sogar einen Hauch Hollywood in die Domstadt.

Wie sich Freising zum Drehort mauserte

Wie sich Freising in den letzten Jahrzehnten zum beliebten Drehort gemausert hat, davon erzählten Wolfgang Schnetz und Richard Brückl. Noch bevor die Farbfernseher die Wohnzimmer eroberten, wurde eine Szene aus einer Eigenproduktion des amerikanischen Schauspielers Kirk Douglas auf der alten Isarbrücke gedreht. „Die Wikinger“ (1958) sollten in drei Drachenschiffen an der englischen Küste landen. Die Flussenge, die im Drehbuch gefordert war, habe man an der Isar bei Freising gefunden. Davon habe ihm ein Lerchenfelder erzählt, der damals als Profi-Beleuchter am Bavaria Filmgelände in den Geislgasteig-Studios tätig war, erzählte Schnetz.

Gespickt mit vielen witzigen Anekdoten ließ das Mitglied der Freisinger Laienspieler zusammen mit Richard Brückl auch die Zeit Revue passieren, als im Freisinger Rathaus Weltstars wie die Hollywood-Diva Lauren Hutton für die deutsch-amerikanische Krimi-Serie „Blaues Blut“ vor der Kamera standen. Vom St. Georgs Turm sei runter geschossen worden, so dass die Hendl auf dem Grill gerade so explodierten. Aufregend sei es auch im Freisinger Hofbrauhaus bei so manchen TV-Produktionen zugegangen.

Im holzvertäfelten Saal des Bierstüberl des Hofbrauhauses erzählten die beiden Freisinger Laienspieler davon, als die österreichisch-deutsche Schauspielerin Senta Berger für die Kriminalreihe „Unter Verdacht“ zu Gast war. Oder als für den ZDF-Zweiteiler „Bier Royal“ gedreht wurden. Neue Flaggen und neue Tafeln seien aufgehängt worden, um die Geschichte um den Familienzwist im „Arnulfbräu“ nachzustellen. Da sei den Mitarbeitern schon viel zugemutet worden, erzählte Braumeister Arno Jacobi. Immer wieder hätten die Produktionsbänder in den Werkhallen angehalten werden müssen.

Die Geschichte der Imma Maria Mack

In eine andere Zeit versetzte Gisela Landesberger die Freisinger in der Klosterkirche St. Klara an der Kammergasse. Sie erzählte von der Ordensfrau Maria Imma Mack, eine Arme Schulschwester im Kloster St. Klara, die in den 40er-Jahren so manchen KZ-Häftling in Dachau vor dem Tod durch Verhungern rettete. Landesberger, die sich ganz tief in die Geschichte vieler Freisinger Frauen eingearbeitet hat, schilderte ergreifend, wie die junge Frau mit dem Schmuggel von lebensmitteln ihr Leben aufs Spiel setzte. Auf die Spuren alter Berufe in der Bürgerstadt Freising führte Ralf Grabuschnig. Die Wohnung des „Türmers“ lag hoch über der Altstadt, im Turm der St. Georgs-Kirche. Dort musst er die Nacht über wachen und Alarm geben, wenn es brannte. Der Abend endete mit einer Nachtwächter-Führung um Mitternacht.

