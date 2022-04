Altes Gefängnis: Mücke gibt Vorsitz des Fördervereins ab - aber kein Nachfolger in Sicht

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Nachgeholte Wahl für 2021: Ingrid Mücke, Regina Cordary, Julia Gerstl und Thomas Mücke (v.l.). © lehmann

Thomas Mücke gibt den Vorsitz des Fördervereins des Alten Gefängnisses in Freising nach 17 Jahren ab, doch an wen? Ohne Nachfolger übernimmt die Stadt Freising.

Freising – Es ist sein „Baby“: 17 Jahre seines Lebens hat Thomas Mücke in den Erhalt und die Sanierung des Alten Gefängnisses gesteckt, ist seit Gründung des Fördervereins 2005 dessen Vorsitzender, kann die Stunden, die er in der früheren Fronfeste gearbeitet und verbracht hat, gar nicht mehr zählen. Doch im Herbst ist Schluss.

Altes Gefängnis in Freising: Mücke tritt bei Jahreshauptversammlung nicht mehr an

Wie Mücke bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung des Fördervereins am Montag ankündigte, werde er im Herbst 2022 nicht mehr antreten. Dass es mit der Suche nach einem Nachfolger bisher nicht geklappt hat, hat weitreichende Folgen: Man wird wohl den Betrieb und Unterhalt des Alten Gefängnisses – außer dem Kulturbetrieb – der Stadt Freising übergeben.

Nach zwei Jahren Corona-Pause saß man also wieder in der Weinstube, um zunächst einmal das Jahr 2020 „abzuarbeiten“ – das Jahr, in dem der erste Lockdown kam und in dem der Verein seine Aktivitäten und auch die kulturellen Veranstaltungen drastisch zurückfuhr, wie Mücke sagte. Zwar seien Renovierungsarbeiten weitergegangen, aber insgesamt sei die Situation für alle Beteiligten „frustrierend“ gewesen. „Aber jetzt hoffen wir, dass alles besser wird.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ohne Nachfolger übernimmt die Stadt Freising den Betrieb und Unterhalt des Alten Gefängnisses

Das wird sich zeigen, schließlich kündigte Mücke an, in diesem Jahr zum letzten Mal für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. Auch seine Frau und Kassierin Ingrid Mücke ließ sich zum letzten Mal aufstellen. Der bisherige 2. Vorsitzende Walter Dietz war am Montag schon nicht mehr angetreten, dafür wurde in der nachgeholten Wahl für 2021 Regina Cordary gewählt, die sich bereits seit Längerem um den Kulturbetrieb im Alten Gefängnis kümmert und das zusammen mit Julia Gerstl auch weiterhin machen will.

Mücke betonte, er habe bisher noch keinen Nachfolger gefunden. Sollte das so bleiben, dann würde der Betrieb und Unterhalt des Alten Gefängnisses, das sich ja im Besitz der Stadt befindet, an die Stadt Freising übergehen.

In einem ersten Gespräch mit Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher habe der freilich erklärt, ihm sei es am liebsten, wenn alles so bleibe, wie es ist. Aber Mücke ist sich sicher, dass die Stadt im Fall des Falles selbstverständlich Betrieb und Unterhalt übernehmen würde. Mücke selbst sagte, in seinen Augen wäre das auch sicherlich nicht die schlechteste Variante, schließlich könne er aus Erfahrung von 17 Jahren sagen, dass der politische Teil der Stadt dem Förderverein wohlgesonnen gegenüberstehe, allerdings Teile der Verwaltung ihm und dem Verein das Leben schwer gemacht hätten.

Die Mitglieder konnten diese Argumentation nachvollziehen, hätten nichts dagegen, wenn die Stadt die Fronfeste übernehme und „nur“ der Kulturbetrieb in den Händen des Vereins bleibe. Immerhin bekäme die Stadt auch die Rücklagen in Höhe von 117 000 Euro, die für die Sanierung des Dachs vorgesehen sind. Und: Im Jahr 2020 hat der Verein trotz mangelnder Einkünfte ein Plus von 130 Euro gemacht. VON ANDREAS BESCHORNER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.