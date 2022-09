Spaziergang in die Freisinger Vergangenheit: Die Geheimnisse des „Büchls“

Mit rund 40 Freisingern machte sich Stadthistoriker Florian Notter auf die Spurensuche zwischen General-von-Nagel-Straße, Weizengasse und Graben. © Lorenz

Stadtarchivar Florian Notter berichtete bei einer Führung Erstaunliches über das Freisinger „Büchl“-Areal. Er hatte erstaunliche Details im Gepäck.

Freising – Auf den ersten Blick wirkt die diskrete Erhöhung im Freisinger Straßenbild eher unscheinbar, beim genauen Hinsehen allerdings wird die Geschichte um das Areal „Am Büchl“ interessant. Was ist es aber eigentlich genau? Ein Hügel, ein Buckel? Und für was wurde diese landschaftliche Eigenheit in der Domstadt früher genutzt? Am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, machte sich der Stadthistoriker Florian Notter mit rund 40 Freisingern auf die Spurensuche zwischen General-von-Nagel-Straße, Weizengasse und Graben im Rahmen einer Führung des Historischen Vereins.

Das Reindl-Haus – im Volksmund „Biller-Palast“ genannt – stand bis 1947 am Unteren Graben (Büchl). © Stadtarchiv

Die Besiedlung

Die ersten Siedler, so ist die Vermutung, ließen sich auf Anhöhen wie dem Büchl nieder, auch weil viele Areale der Stadt laut Notter eher sumpfig gewesen sein dürften – beispielsweise aufgrund der Moosach. Bereits früh werde in Urkunden von einem Mittel-Freising geschrieben, was Notter ahnen lässt, dass es deshalb auch damals ein Unter- beziehungsweise auch ein Ober-Freising gegeben haben dürfte und dass Büchl damals vermutlich zu Unter-Freising gehörte.

Vieles unerforscht

Auch die Wehrmauer samt Türmen zog sich durch dieses Gebiet. Vieles davon sei allerdings noch relativ unerforscht, auf weitere Funde, beispielsweise im Zuge von Gebäude-Sanierungen, wartet man deshalb sehnlich. Relativ sicher ist: Die Wehr-Mauer ist vermutlich nicht dafür gebaut worden, kriegerische Armeen abzuhalten, sondern eher um sich vor regionalem „Raubgesindel“ zu schützen. Nachweisbar sei auch, dass das eindrucksvolle Murntor (abgeleitet von Moor), auch Judentor oder Landshuter Tor, am Ende der General-von-Nagel-Straße gestanden habe und nach dem Abriss eigentlich hätte wieder aufgebaut werden müssen. „Im Grunde“, so Notter, „war das widerrechtlich, Abriss ohne Neubau – aber ich denke, das dürfte verjährt sein.“ Weshalb das Tor kurze Zeit „Judentor“ hieß, sei nach wie vor unklar. Die Recherchen dazu gäben laut Notter trotz aller Mühen nichts her.

Den Schmied am Büchl (links) zeigt dieses Foto (um 1930). Rechts ist der massive Bau des Hacklbräu (heute Altstadtgalerien) zu sehen. © Stadtarchiv

Was ihm allerdings immer noch imponiert und gefällt: Vom Büchl aus und in den Büchl hinein ergeben sich tolle Ansichten und Stadtbetrachtungen, die sonst in Freising nicht zu finden seien. Eben deshalb lohne sich laut dem Stadthistoriker immer wieder mal ein genaues Hinschauen beim Spaziergang durch die Domstadt.

Der Abriss des Murntors

Abgerissen wurde das Murntor weil die Durchfahrt für Fuhrwerke zu eng geworden war, das dazugehörige Zollhaus stand noch längere Zeit und kassierte auch noch ab. „Die ersten Automobile um 1920 mussten hier noch Zoll zahlen“, berichtete der Stadthistoriker.

Schmucke Plätze

Was eher in fränkischen Städten zu finden sei und deshalb recht ungewöhnlich für Oberbayern ist: die kleinen schmucken Plätze, wie jener im Bereich vom heutigen Weißbräu Huber – sozusagen Oasen mit hoher Aufenthalts-qualität. Diese Areale zeichnen das insgesamt malerische Büchl deutlich aus, wie Archivar Notter erklärte.

Gewerbe am Büchl

Außerdem waren dort vor allem Gewerbe angesiedelt, die Einheimische und Gäste brauchen konnten, bevor sie die Stadt verließen oder in die Stadt kamen. „Wagner, Lohnkutscher oder Gaststätten“, so Notter und weiter: „1263 wurde hier auch schon eine Schmiede erwähnt.“

Was man vom Büchl auch weiß, sei der Umstand, dass durch die Hügel einige Keller für Bierbrauer entstanden waren – allerdings freilich nicht so große und mächtige wie jene am Lindenkeller. „Davon sind allerdings nur noch kleine Reste vorhanden“, wie Notter während des Spaziergangs im Regen berichtete.

Tolle Ansichten

Richard Lorenz

