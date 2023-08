16-Jährige Neufahrnerin beleidigt und bedroht, weil sie auf polnisch telefonierte

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Die 16-jährige verständigte nach der verbalen Attacke des Seniors sofort die Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine üble Überraschung erlebte am Mittwoch eine 16-Jährige am Echinger See: Sie wurde beschimpft und bedroht - nur weil sie auf polnisch telefonierte.

Eching .- Wie die Neufahrner Polizei, meldet, telefonierte das Mädchen am Mittwoch gegen 17 Uhr mit einem Bekannten und sprach dabei polnisch. „Ein zufällig vorbei kommender Mann fühlte sich deswegen gestört, beleidigte die Jugendliche und drohte ihr sogar Schläge an“, heißt es im Pressebericht. Die 16-jährige verständigte sofort die Polizei Neufahrn, „woraufhin der Mann, der in Begleitung einer Frau war, in unbekannte Richtung flüchtete.“

Das Paar konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gefunden werden, meldet die PI Neufahrn weiter. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 60 bis 70 Jahre alt, schlank, Glatze. Hinweise nimmt die Polizei Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 entgegen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)