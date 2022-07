Am Rande der Milchstraße: Freisinger Schüler fotografieren 34.000 Lichtjahre entfernten Kugelstern

In die Weite fotografiert: 34.000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt der Kugelsternhaufen Messier 3, den die JoHo-Nachwuchs-Astronomen mit dem Teleskop festgehalten haben. © JOHO

Das galaktische Schuljahr am Freisinger Josef-Hofmiller-Gymnasium geht weiter: Hier berichtet Schülerin Alina Wagner über einen ganz besonderen Abend.

Freising – Kürzlich hat sich der Astronomie-Nachwuchs am Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising zu einem Beobachtungsabend getroffen. Ziel der Veranstaltung in der JoHo-Sternwarte war es, möglichst viele verschiedene astronomische Objekte zu beobachten. Anders als im Winter gibt es im Sommer nur einen Beobachtungsabend, da es erst spät dunkel wird. Daher startete dieser Astronomieabend auch erst um 21 Uhr – ein besonderes Erlebnis für die Jugendlichen.

Alina Wagner aus der Klasse 7a des Joho erklärt die Sternbilder. © JOHO

Zunächst war der Himmel noch bewölkt. Deshalb wurde die Zeit genutzt, um den Umgang mit den computergesteuerten Teleskopen zu üben. Das Besondere an diesen ist, dass sie sich selbstständig auf das gewünschte Objekt ausrichten, sobald man den gewünschten Namen auf dem steuernden Tablet eingibt.

Lange Belichtungszeit

Der nächste große Vorteil der computergesteuerten Teleskope ist, das sie mit einer Kamera ausgestattet sind, was eine lange Belichtungszeit und damit mehr eingefangenes Licht bedeutet. So können Bilder aufgenommen werden, die deutlich detaillierter erscheinen als bei der reinen Beobachtung mit dem menschlichen Auge. Alle hier gezeigten Aufnahmen haben eine Belichtungszeit von 60 Sekunden, was für astronomische Bilder extrem wenig ist. Die knalligen Farben, die man von astronomischen Bildern gewohnt ist, werden erst nach mehreren Stunden Belichtungszeit sichtbar.

Gegen 22.30 Uhr war es dann möglich, die ersten Bilder zu machen. Es wurden viele Objekte fotografiert, wie zum Beispiel der Kugelsternhaufen „Messier 3“, der in 34.000 Lichtjahren Entfernung am Rand unserer Milchstraße liegt. Messier 3 enthält etwa eine halbe Million Sterne und ist damit ein sehr großer Kugelsternhaufen.

Ein Kugelsternhaufen ist ein Sternhaufen aus einer großen Zahl gravitativ aneinander gebundener Sterne, deren Dichte eine kugelsymmetrische Verteilung zeigt. Im Zentrum stehen die Sterne sehr dicht zusammen, zum Rand hin nehmen sie in alle Richtungen gleichermaßen ab.

Anschließend wurde der Ringnebel – der Überrest eines gestorbenen Sterns – beobachtet. Selbst bei dieser kurzen Belichtungszeit sind seine schönen Farben bereits zu erkennen. Im weiteren Verlauf des Abends konnten noch vier Galaxien beobachtet werden. Diese liegen alle nahe des großen Wagens, der durch eine Lücke in den Wolken klar zu erkennen war. Die Feuerradgalaxie und die Whirlpoolgalaxie gehören zu den schönsten leicht beobachtbaren Spiralgalaxien. Ihre Spiralarme, in denen neue Sterne herausgebildet werden, und ihr heller galaktischen Kern sind klar auf unseren Bildern zu erkennen.

Das Galaxienpaar

Zwei weitere sehr schöne Galaxien sind das Galaxienpaar Bodesgalaxie und Zigarrengalaxie. Diese liegen so nah beieinander, dass sie gleichzeitig im Teleskop sichtbar sind. Um Mitternacht war der Beobachtungsabend dann zu Ende. Für uns Schülerinnen und Schüler war es ein unvergessliches Erlebnis, bis spät in die Nacht die Sterne zu erkunden.

Alina Wagner

Gut zu wissen Mit ihrer Sternwarte können die Schülerinnen und Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums Freising einen tiefen Blick ins All werfen – und lassen die Leserschaft des FT daran teilhaben. In unserer Serie „Ein galaktisches Schuljahr“ präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wahlkurses Astronomie jeden Monat ein Teleskopbild, das jeweils von einem Jugendlichen erklärt wird.

