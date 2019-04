Ampel-Irrtum führt in Freising zu Frontal-Crash

Weil er auf die falsche Ampel geachtet hatte, verursachte ein Freisinger (55) am Sonntag gegen 18.15 Uhr kurz vor der Molkerei Weihenstephan einen Frontalzusammenstoß.

Freising - Er war laut Polizei auf der Münchner Straße stadtauswärts gefahren und wollte an der Kreuzung zur FS 44 links in Richtung Ismaninger Straße abbiegen. Er ordnete sich dazu auf der Linksabbiegespur ein – und die Ampel zeigte für ihn Rotlicht. Als rechts neben ihm die Ampel für die Geradeausspur auf Grün schaltete, fuhr der 55-Jährige in dem Glauben los, dass er ebenfalls Grün hätte. Dabei kollidierte er frontal mit einem 49-Jährigen aus Forchheim, der mit seinem Ford, besetzt mit zwei weiteren Mitfahrern, stadteinwärts fuhr.

Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und wurden ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge wurden dabei im Frontbereich massiv beschädigt – Gesamtschaden 20 000 Euro – und mussten abgeschleppt werden.

